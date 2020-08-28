15 образов из секонд-хенда, или как быть разным не в ущерб природе

Давайте продолжим тему экомоды. Покупая очередную кофту или штаны, мы не задумываемся над тем, какое количество природных и человеческих ресурсов было затрачено на их производство. А ведь у каждого товара есть экологический след, состоящий из оплаты труда и медикаментов, транспортных расходов, природных ресурсов и т.д.

И если посчитать все составляющие, то мы получим несколько иную цифру, чем та, которая указана на ценнике. Например, за какую-то безделушку мы должны будем заплатить уже не 50 рублей, а 500. Существенная разница, не правда ли? Возможно, что если бы мы платили столько, сколько ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стоит тот или иной товар, то перед покупкой мы бы сначала задумались: «А нужен ли он нам?»

Но мы не платим за то, что покупаем. Идем на поводу у рекламы и становимся заложниками желтых ценников. Сейчас есть возможность приобрести товар в любой точке планеты и доставить его к себе домой! Покупать стало намного легче и быстрее. Но что скрывается за этой простотой? Ужасные условия, эксплуатация детского труда, производство одежды в излишке, огромное количество вещей, выкинутых на свалку, и долгие годы разложения.

Мода трактует нам во что одеваться, чтобы стать успешным, какую кофту купить, чтобы произвести впечатление на окружающих и какой каблук должен быть у сапог.

Может, мы особо и не подвержены этому влиянию, но «модный приговор» так и проникает в повседневную жизнь и пусть не открыто, но влияет на нас и на наш внешний вид.



Решить проблему гиперпотребления сложно, но можно. Один из вариантов – совершать покупки в секонд-хендах. Они реализуют бывшие в употреблении вещи, а это значит, что огромному количеству одежды и обуви даруется вторая жизнь.



К сожалению, многие привыкли ассоциировать секонд-хенды с чем-то отталкивающим и неприятным. В голове сразу всплывает картинка: наваленная донельзя одежда, в которой прямо таки роются неопрятные люди… Конечно, есть и такие места, но в Туле существуют секонд-хенды, в которых вещи висят на отдельных вешалках, в магазинах работают приветливые люди, а одежда и обувь выглядят очень привлекательно.

Я пообщалась с людьми, покупающими одежду в секонд-хендах. Туляки поделились своими впечатлениями от работы данных магазинов:

Евгения: «Я года три одеваюсь преимущественно только в секонде. Вообще это не скрываю и не стесняюсь. Отличные вещи, прекрасное качество, суперцены. И плюс ко всему - они не на помойке, а живут второй жизнью)))».

Екатерина: «Хотела приобретать вещи в секондах, но обойдя несколько магазинов, разочаровалась в их ассортименте. Но я не сдаюсь».

Алина: «Я покупаю. Обожаю секонды!!! Последнее время покупаю в "ВоВе". А раньше были любимые секонды, которых сейчас нет уже...»

Марина: «Иногда из любопытства захожу. Это инстинкт охотника, как найти жемчужину среди песка. Но мне кажется, что до наших среднестатистических секондов не доезжают люксовые бренды. То, что доезжает, весьма сомнительного вида и состояния. Поэтому есть пара любимых винтажных магазинов в Москве, на которые подписана в инсте и за чьими новинками слежу, а больше всего люблю европейские секонды, там можно и тренчик Burberry отрыть (на все времена) и очки Prada».

Софи: «Недавно зашла в пару секондов на Красноармейском пр., не понравилось. Вещи все очень поношенные. Так и не смогла выбрать там для себя ни одной толстовки, в итоге купила новую в обычном магазине».

Нина: «Секонды люблю и покупаю. Но на это нужно настроение, азарт. Это как охота!

Несколько лет назад секонды очень выручали, когда денег не было купить себе штаны. Сейчас же, как развлечение, научилась на ощупь, примерно, определять состав ткани, размер на глаз и то, как на меня сядет мужская рубашка 56 р-ра. Мои лучшие по составу свитера из секонда, футболки для танцев и тренировок тоже оттуда. Разумное потребление и повторное использование как раз про это. Одно мне не нравится: сейчас сильно подросли цены и одежда в секонде часто уже по цене распродажи в масс-маркете. Думаю, жадность продавцов может их погубить».

Ирина: «Мне постоянно не везёт. Как ни приду - такое барахло! И по цене новой вещи, которую можно на распродаже купить».

Регина: «В России очень дорогие секонды. Каждый раз после посещения уходила с пустыми руками. За такие деньги проще по распродажам помотаться.

А вот в Филиппинах, где сейчас живу (так как пандемия, на Родину попасть не просто) футболки nike, h&m, по полтиннику, шорты 30-40 р. штука. Хорошего качества, секонд из Кореи».

Татьяна: «Самый любимый "Одежда на вес" (ул.Путейская). Покупаю одежду для всей семьи. Можно найти отличные, вечерние платья! Цена в среднем 200-400?. Качество - отличное, следов носки практически нет. Недавно купила НОВОЕ осеннее пальто. Мужу беру футболки и рубашки. Детям - футболки, платья, штаны. Редко, но можно найти качественные, практически новые зимние куртки, ветровки. Очень привлекает (жаль, что не знала, когда дети были маленькие) большое наличие одежды для грудничков (ползунки, боди, кофточки). Из минусов - надо потратить чуть больше времени, чем в обычном магазине, чтобы найти нужное. Ещё направится магазин "Планета секонд-хенд" (Красноармейский, 19). Покупала вещи и там. Брала несколько раз отличную кожаную обувь, которая служит уже не один сезон! А вот секонд-хенд, который тоже находится на Красноармейском, 19 (не знаю, как правильно называется и работает ли сейчас), не нравится. Одежда очень заношенная, старомодная, цены тоже не очень. И ещё интересный момент, который всегда подмечаю при посещении секонд-хендов: можно встретить людей, которые приходят от неимения денег, хоть за какой-то одеждой, а есть довольно обеспеченные, которые приходят за "фирмой" и эксклюзивом».

Как вы видите, комментарии разные. Отвечали девушки, видимо, мужчины не покупают одежду в секонд-хендах или стесняются рассказывать про это.

Чтобы показать, что секонд-хенды – это не страшно, совместно с винтаж-маркетом мы организовали фотопроект, в котором представили 15 образов. 15 образов из вещей, которые можно приобрести в секонд-хенде.

Мы попытались подобрать одежду для людей разного возраста и учесть многообразие вкусов (все образы смотрите в фотогалерее).

А еще в этой статье я также хотела бы затронуть тему второй жизни вещей. В предыдущей публикации я рассказала, почему на данный момент нельзя пользоваться контейнерами H&M: https://myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/ejaTr0Rtr0mP9rwrQbblaw, остается открытым вопрос: «Так что же делать с вещами, которые уже невозможно носить?»

Конечно, можно дождаться акции или момента, когда компания I:Collect – партнер H&M, занимающийся логистикой, связанной с переработкой текстиля, наконец-то реорганизует свою деятельность, а можно уже сейчас дать вторую жизнь вашим вещам. Например, из старых футболок получаются замечательные коврики! Посмотрите, какую прелесть изготавливает экоактивистка Виктория из ненужных футболок:

Думаю, что и вам есть чем поделиться! В интернете можно найти инструкции по второй жизни вещей на любой цвет и вкус. Главное – желание!