Письмо из 42-го: «Если родится мальчик, назовите Славой, если девочка – Любочкой»

Сегодня мы представляем вам письма, которые своей жене и детям писал Сергей Солдатов. Очень искренние, трогательные, наполненные нежностью и любовью. Правда, вернуться домой Сергею Васильевичу была не судьба – он так и остался в том далеком сорок четвертом.

Письма Сергея Солдатова в редакцию принес его родственник, наш читатель Иван Давыдович Плешаков:

Иван Плешаков – В начале несколько слов о личности этого человека. Солдатов Сергей Васильевич, уроженец села Синявино Плавского района Тульской области, до войны и в начале войны был директором школы в селе Частое Плавского района. Он имел бронь от призыва в армию, и дважды его возвращали с призывного пункта, но на третий раз он настоял на призыве и ушел добровольцем в действующую армию. Это было уже в мае 1942 года. При этом в семье ожидалось прибавление, и он просил: «Если родится мальчик, назовите Славой, если девочка – Любой». В июле 1942 года у него родилась дочь Любочка. В ноябре 1944 года Сергей Солдатов погиб геройской смертью близ Будапешта. Сейчас на этом месте установлен мемориальный комплекс в память о наших воинах-освободителях. Мы установили связь через интернет с нашими соотечественниками, которые вместе с венграми ухаживают за этим комплексом.

22.09.44

Привет из Румынии!

Здравствуйте, мои милые и драгоценные супруженька Марусечка и деточки Гриня и Любочка. Шлю я вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания в успехах вашей жизни. Мои милые, о себе сообщаю, что я пока жив и здоров, чего и вам желаю. Нахожусь от вас на порядочном расстоянии. Продолжаем продвижение к берлоге. Скоро-скоро наступит окончательный час расплаты фашистов за все их злодеяния. Недалеко остается до берлоги фашиста, откуда он будет вытащен и добит. И вот тогда мы свободно вздохнем и я, мои драгоценные, вернусь на родину, к своей дорогой семейке – к милой женочке и желанным деточкам. Писем я от вас сейчас получаю слабо, видно, почта не успевает идти за нами. Милая моя Марусечка, за меня ты не беспокойся, береги, ягодка, свое здоровье, старайся воспитать драгоценных деточек. А как хочется вас увидеть, обнять и расцеловать. А Любочку-то я еще не видел, любуюсь только на карточку.

Милая Марусечка, старайся лучше питаться и подкармливай деточек, ведь Гриня большой мальчик, ему требуется кушать, а тем более он учится. Гриня, сыночек, хочется полюбоваться твоим занятием. Старайся, деточка, учись лучше. Товарищей имей только хороших, слушай и уважай старших и учителей. Но а уж маму свою дорогую ничуть не ослушивайся. Не забывай дедушку с бабушкой, тетю Нюру, дядю Илюшу. Поклон папаше, мамаше, привет кумушке Нине Дмитриевне и куманечку Илье Ивановичу. Привет всем братцам и сестрицам Тулы и Москвы. А пока до свидания. Любящий вас Сережа и папа.

09.10.44

Привет из Югославии!

Здравствуй, милая Марусечка! Мой тебе супружеский по­клон. Я жив, здоров, чего и тебе желаю. Скоро мы увидимся с тобою, а пока будем ждать этого часа: я – разбивая врага и освобождая подпавшие под него государства, а ты – трудясь в тылу на пользу Родине, на помощь фронту. Живу я пока ничего. Питание хорошее, ну а с трудностями считаться не приходится. Вкратце опишу, как встречает нас население освобождаемых стран. Румыны и болгары запуганы, некоторые подбегали к нам и спрашивали: «Где же у вас роги? Где же хвост?» Вот какую пропаганду тут вели немцы. Югославы совсем по-другому к нам относятся: не успеешь войти в деревню или в город – бегут нам навстречу с радостью, стараются затащить в дом покушать, отдохнуть. И говорят, что едва нас дождались, спрашивают, почему долго не приходили, а уж о патриотизме их и описать нельзя вкратце. Партизаны действуют как нигде, а особенно молодежь – и барышни, и парни в руках с гранатами, с винтовками. Подбегают к нам и говорят: «Мы вам помогаем, только давайте скорее изгоним от нас фашистов»… Целую вас крепко-крепко.

10.10.44

Привет из Югославии! Милая Марусечка и драгоценные деточки!.. Я догоняю подстреленного зверя, сбежавшего в берлогу. Правда, бывают случаи, он огрызается, но мы собьем ему зубы, и вновь он – вперед, в берлогу, а мы вперед на запад. И чем скорее дойдем до его берлоги, тем скорее покончим с ним, тем скорее я вновь обойму и расцелую свою ненаглядную ягодку Марусечку и желанных деточек Гриню и Любочку. А пока, мои милые, за меня не беспокойтесь, старайтесь жить спокойнее и строить свою жизнь. Ягодка должна воспитывать деточек, а деточки – сыночек мой милый – учиться и трудиться, и маленькая дочурочка пока что только кушать и целовать маму милую за себя и за меня.

Ну а пока целую вас крепко-крепко. Желаю вам счастья и успеха.

17.10.44

Привет из Венгрии!

Здравствуй, моя милая Мурочка! Чем дальше я ухожу от вас, тем ближе день, когда война подойдет к концу. Письма твои я получил, вчера – сразу два, и был несказанно рад. Милая моя женушка, напиши мне вкратце, кто есть в Синявине из мужчин, особенно из моих товарищей, чем они занимаются, а о ком пришло извещение. Ягодка моя! Почему Грине отказали в пайке? Ты смело требуй своё, ведь я не где-нибудь нахожусь, а защищаю всех тех, от кого зависит ваша жизнь. С коровой делай как лучше – возможно, она к зиме станет жирной и можно будет ее забить, но тебе видней, да и есть там кому посоветовать. А меня ждать – ведь это загадочно, дело может затянуться. Представляю, как тебе достается трудно одной, ну что же, – будет наше счастье, приду, сменю тебя…

А живу я ничего, время проводим весело, особенно когда приходится биться с фашистами и мадьярами, – я, как старый математик, привожу их своим ружьем «к общему знаменателю».

Гриня, мой сыночек! Слушайся маму, она вас воспитывает, здоровье за вас кладет, старайся лучше учиться, чтобы забота о тебе даром не прошла. Милая моя дочка! Посылаю тебе картиночки хорошие из русских сказок. А ты чаще целуй маму и помогай бабушке…

19.10.44

Здравствуй, мой милый сыночек! У меня сегодня праздник: я получил от родных девять писем! Желанный мой Гриня, я рад, что у тебя есть хороший товарищ, передавай ему мой боевой привет! Скоро я вернусь и поведаю вам о всем, что видел, – а это большой плюс к моим знаниям по географии, истории, да и по математике тоже, ведь будет подсчет, скольких фашистов мы лишили жизни.

27.10.44

Привет из Венгрии! Ягодка моя Марусечка, о себе я сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю от души. Живу хорошо, но вся беда в том, что далеко от вас. Но теперь скоро-скоро мы должны увидеться, недалек тот час, когда покончим с поганым фашизмом, с этим проклятым фрицем…

Погода у нас начинает разлаживаться, сегодня идет дождичек. До этого времени почти все время стояла хорошая погода. Днем бывает тепло, даже слишком тепло, а ночью прохладно, даже в шинели чувствительно. Зима здесь, начиная с юга нашей Родины, теплая, снега почти не бывает.

Ягодка! Ты пишешь, что праздничек, мой день рождения, провели хорошо. Я тоже здесь выпил, отметил день рождения с товарищами. Вина здесь много из винограда, только пей, но не напивайся, не налети на наряд. Ну так, моя милочка, счастливы будем, увидимся с окончанием войны.

29.10.44

Привет из Венгрии!

Ягодка моя, Марусечка! Если бы ты знала, как я соскучился по вам! От сыночка я получил два письма – он пишет о своих контрольных работах. Я боялся за русский язык, проскальзывают у него ошибочки, но раз написал на «4», то это хорошо, а в течение года он подтянется, а ты, моя милая, способствуй ему и знай, что дети для нас – всё. Целую тебя крепко несчетно раз, а ты поцелуй за меня деточек. Будьте счастливы! Дождитесь меня.

Письмо от 9 ноября

Здравствуйте, бывшая жена нашего боевого товарища Мария Ивановна. Сообщаем вам и вашему сыну Григорию, что ваш муж Солдатов Сергей Васильевич 6 ноября 1944 года погиб геройской смертью при освобождении населенного пункта Матакучера вблизи города Будапешта. Кроме того ждите сообщение с нашего штаба. 30 рублей и три фотокарточки, что были у него, посылаем вам, и справку о льготах по налогу. Писали его фронтовые товарищи – Григорий Красноноженко и Грудинин Тимофей.

4 января 1945 года

Письмо от товарища вашего папочки Тимофея Грудинина. Вы просите, чтобы я описал в подробности, как и где погиб Сергей Васильевич. Погиб он смертью храбрых на моих глазах. Вражеская пуля попала ему в грудь. Смерть его была очень легкая. После смерти моего драгоценного товарища противник не выдержал нашего гвардейского натиска. Похоронили мы Сергея Васильевича на северной окраине деревне Матакучера, опустили в могилку, сделали салют, присыпали землей, поставили подпись о нем. Мы отомстим за нашего товарища. Мы победим!

На фото Сергей Васильевич Солдатов с маленьким сыном Гриней и женой

Марусей, которую в своих письмах он называет Ягодкой.