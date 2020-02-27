Сегодня своими воспоминаниями делится наш читатель Владимир Иванович Неронов, чей отец погиб на фронте. Он принес нам в редакцию свой небольшой рассказ-воспоминание.

– Берегись, Ваня! – сдерживая слезы, говорила Степанида Георгиевна своему единственному, горячо любимому Ване, Ивану Иннокентьевичу Неронову.

– Зря-то под пули не лезь! – рыдая, наставляла своего дорогого Никифора Ниловича красавица Фрося, совсем еще молоденькая тогда Ефросинья Егоровна Комогорцева.

– Берегись, Вася! Петя! Коля! Берегись!..

– Пусть тебя пуля минует, пусть тебя штык не берет…

Эти заботливые, трогательные и нежные слова плачущих жен и матерей звучали на прощании с добровольно уезжавшими на фронт мужиками у переезда в селе Мильгидун Чернышевского района. Там тогда останавливалась так называемая передача – пригородный поезд Чернышевск (райцентр) – Букачача (шахтерский поселок), здания вокзала в Мильгидуне не было.

– Мы вернемся через месяц-другой... Скоро... С победой! – звучали слова твердо веривших в успех отъезжавших на фронт молодых мужчин. Словно сговорившись, бодро, смело, уверенно обещали, что обязательно вернутся, мои земляки плачущим, рыдающим женщинам в то раннее июньское утро сорок первого года.

Никто тогда не знал, не думал и не предполагал, что эта проклятая, жестокая война с немецко-фашистскими захватчиками продлится 1418 дней.

Что миллионы красноармейцев, командиров и мирных жителей останутся вечно молодыми на полях сражений и в лагерях смерти.

Лишь единицы земляков, в основном тяжело раненные и контуженные, вернулись в Мильгидун. Несмотря на настойчивые просьбы милых женщин молодые, сильные, смелые мужики не убереглись...

Не уберегся и Иван Иннокентьевич Неронов. В сорок лет этот мужественный, сильный духом и телом воин навечно остался лежать в калужской земле. Он погиб в жестоком бою в деревне Марьино Барятинского района.

Извещение о гибели нашего дорогого папы Неронова Ивана Иннокентьевича пришло на малую родину – в село Мильгидун Чернышевского района Читинской области еще в 1941 году. Но почему-то затерялось и оказалось у дочери папы, моей сестры Галины Ивановны Нероновой, по мужу Потеха, которая переехала на новое место жительства мужа Потехи Николая Серафимовича в Амурскую область на станцию Завитинск Забайкальской железной дороги.

Много времени прошло с тех пор. Волею судьбы мы оказались в Туле. И отсюда до братской могилы, где покоится наш дорогой родственник, не так уж и далеко. Как только я получил весть от Галины, сразу же обратился в Смоленский областной военный комиссариат. Ответ пришел незамедлительно. В нем сообщалось, что Барятинский район в 1944 году передан Калужской области.

К чести Калужского облвоенкомата, его работники, так же как и служащие Смоленского комиссариата, очень быстро ответили, что рядовой Неронов И. И. действительно погиб в жестоком бою за деревню Марьино Барятинского района в сентябре 1941 года и захоронен в братской могиле. Указали, как можно доехать и найти братскую могилу.

В начале октября 2008 года мы с женой, дочкой, зятем и младшей внучкой Наташей посетили братскую могилу в селе Чумазово Барятинского района. Мемориальный комплекс у братской могилы был возведен к 10-летию Победы – в 1955 году. На постаменте – гипсовая фигура скорбящей женщины.

И вот мы – я, сын дорогого папы, моя жена Екатерина Антоновна, наша дочь Лариса Владимировна, ее муж Андрей Петрович и внучка Наташа – прибыли в село Чумазово, на окраине которого находится братская могила.

Мемориальный комплекс выглядит прилично, всюду чистота. Он представляет собой шесть погребений, в каждом из которых покоятся останки тысячи человек. На стеле в строгом алфавитном порядке указаны фамилии захороненных. Мы быстро нашли фамилию нашего папы, вот она: рядовой Неронов Иван Иннокентьевич, написана бронзой.

Возле некоторых холмиков лежали цветы, по свежести и состоянию которых можно судить, когда они возложены. Вот и мы положили большой красивый букет. Неподалеку стоит столик со скамейками для выполнения поминального обряда. Мы символически помянули нашего папу и дедушку Ивана Иннокентьевича Неронова.

День был солнечный, безветренный. Вокруг комплекса высажены березы и плакучие ивы, скорбно опустившие свои длинные ветви. Всё это соответствует настроению прибывающих сюда время от времени родственников тех людей, кто отдал свою жизнь ради мира на земле и ради счастья нашей Родины.

Наташа спросила меня:

– Деда, а Ваш папа был красивый, большой, сильный?

– Да, – ответил я, – именно эти прилагательные характеризовали моего папу, твоего прадедушку. Он работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Красный партизан». Все его уважали за честность, порядочность, доброту. Со всеми он был доброжелателен.

Я немного рассказал родственникам о своем отце. Он и его работники в бригаде были сильные. Я вспомнил эпизод сенокосной поры.

Мы, пацаны, возили копны к зароду (стог сена или соломы обычно большого размера. – Прим. ред.). Если мужики одним навильником враз поднимали копну на зарод, они со смехом говорили: «Не считать!» Мы в слёзы, ведь каждая привезенная копна оценивалась в одну копейку.

Надо было привезти сто копен, чтобы заработать один трудодень. И так со смехом и шутками они дружно работали и на весеннем севе, и на заготовке кормов, и на уборке урожая. Зимой готовили лес для стройки. Кстати, рядом с домом моих родителей в Мильгидуне была по-строена начальная школа силами односельчан, как бы теперь сказали, без инвестиций.

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