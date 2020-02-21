К 75-летию Великой Победы Тульский военно-исторический музей готовит выставку «Солдатские письма. Читаем вместе».

За время реализации проекта музей собрал около 200 писем, которые передали жители Тулы, Щекино, Белева, Ефремова, Новомосковска и Тёпло-Огарёвского района.

Заведующая Тульским военно-историческим музеем Ирина Николаевна Авдюшкина о собранных экспонатах и увидела несколько сохранившихся писем.

Ирина Авдюшкина – Когда мы открываем книги с воспоминаниями о боевом пути армии, то видим, что в основном писали именно о боевых действиях: какие города занимали, какие деревни освободили, какие полки и роты участвовали. И в этой истории Большой Войны не было человека. Важен подвиг. Было не принято рассказывать о повседневной жизни солдат, что они ели, что отправляли в посылках, сколько денег переводили домой. И когда мы начали заниматься научной работой и анализировать письма, мы поняли, что именно в них раскрывается та сторона войны, о которой мы так мало знаем. Как дергали зубы – с анестезией или без, как был устроен блиндаж, что читали солдаты или сколько посылок из Германии мог отправить обычный рядовой, а сколько – офицер. Письма показывают войну глазами тех, кто воевал.

Вот, к примеру, как пишет бывший студент Тульского педагогического университета о своем солдатском быте:

«Мы сегодня остановились в деревне, в которой нет ни одного жителя, даже кошки нет. Мы оборудовали себе жилье в погребе и живем припеваючи».

А в другом письме он пишет:

«Я нашел в доме томик Пушкина. И завтра, я представляю, как сделаю все свои дела, сяду и буду читать Пушкина».

И еще в одном письме он рассказывает, как работали стоматологи:

«Я пошел к нашему врачу, и мне выдернули сразу пять зубов. Причем без анестезии. Это я, который раньше, в мирное время, боялся подойти к зубному кабинету. А через несколько дней я пойду и вырву еще три зуба и буду считать, что проблема с зубами решена окончательно. А врачу нашему всего 24 года. Он бывший студент медицинского института, а сегодня он боец Красной Армии и сражается с немцами».

Не так давно коллекция музея пополнилась 20 письмами. Женщина из Новомосковска отдала целую коробку пожелтевших листков с историей своего дальнего родственника. В них 22-летний лейтенант и политрук, живший в Веневском районе, пишет своей жене о сражениях за город Ржев:

«Ты, Маня, писала, что составляла письмо мне, сидя в садочке, за столом на лавочке. Я же это письмо пишу в лесу, сидя в вырытой мной сырой почве. Если ты слышишь вокруг себя крики и гам ребятишек из дет. яслей, я же день и ночь слышу дивную музыку свистов, завываний, стонов и взрывов снарядов вокруг меня. На нашем участке фронта только за один день 30 июля, в день моего боевого крещения, нашими войсками освобожден от немецких оккупантов 21 населенный пункт. За один день боев «распределено» 3500 вражеских солдат и офицеров. Уже не очень далек тот день, когда последний немецкий солдат на нашей земле упадет бездыханно. И мы, отпраздновав победу над врагом, вернемся на Родину, к семье, к мирной жизни».

Ирина Николаевна рассказывает, что ее часто спрашивают, каково это – читать солдатские письма, ведь они полны драм и трагедий. На что она отвечает, что это не так. Письма пронизаны уверенностью в победе. Люди шли на смерть, но они знали, что победят, и писали об этом в каждом своем послании домой.

И, конечно, не обходится без вопроса о самом трогательном письме. Ирина Николаевна показывает маленький листок бумаги, на котором написано всего несколько строчек:

«Маня, найди на карте город Ржев. Теперь моя судьба будет навсегда связана с судьбой этого городка». И действительно, судьба политрука навеки связана с этим городом: он погиб в августе 1942 года подо Ржевом, на Калининском фронте.

Но даже в такое страшное время, как война, люди хотели любить. Несколько писем в дар музею передал Владимир Ильич Молыгин. В них описана история любви его родителей.

Часть, в которой служил его отец, находилась в Туле на переформировании. В конце 1944 года офицер познакомился с тульской девушкой по имени Тамара. 7 января они сыграли свадьбу, а в феврале военную часть отправили на фронт. И в одном из посланий он пишет своей жене такие строчки:

«Дорогая Томочка! Прошло семь дней с того дня, когда мы покинули Тулу. Как ужасно медленно движется время. Томочка, как хочется вернуться к былому хоть на несколько минут, и я готов заплатить за них любую цену… Мне очень хочется знать, о чем именно вот в эту минуту ты думаешь … Целую тебя крепко и жду нашей встречи».

И еще много теплых и ласковых писем напишет молодой офицер своей жене. Вскоре он узнал, что его любимая Томочка ждет сына. Правда, сам молодой отец своего наследника так и не увидит: он погиб в апреле 1945-го, а сын Владимир появился на свет в сентябре.

Другое письмо – защитника Тулы Никифора Семеновича Куликова, написанное осенью 1941 года, – хранится в ЦО №14. Он родился в 1908 году в деревне Куликовка Лебедянского уезда. Служил рядовым в 755-м стрелковом полку 217-й дивизии. Погиб 9 декабря 1941 года в деревне Пирово Тульской области. Незадолго до смерти он написал это письмо своим родным:

«…Дальше вам сообщаю, Феня и дочка Нина, и вам родные папаша и мамаша. Я пока жив и здоров. Защищаем город Тулу. Противник неоднократно пытается прорвать фронт и зайти в город. Но нет, все время его отбиваем. Противник имеет большие потери, он сейчас себя чувствует слабым, на него действует зима.

Феня, ты обо мне не особенно горюй, я пока жив и здоров, и сыт, и одет, и обут очень хорошо и тепло. Все обмундирование получили: теплые валенки хорошие, получили брюки, фуфайку и шапку, и теплое белье. Феня, конечно, плохо воевать, но надо гнать противника со своей территории. Феня, очень плохо обращается немец с населением, но и также с пленными, не дай Бог попасть.

Но еще особенно писать нечего. Будьте счастливы, остаться мне живым, может быть, увидимся с вами. Феня, сообщай мне все свои новости. Мне хочется знать, как вы живете, так как я с вами очень давно не имел переписку. Ну все, пока. До свидания и до свидания».

Эти строки вызывают сильнейшие эмоции. Хотя в одном из писем солдат пишет: «Не плачьте над моими письмами, потому что вам я пишу с улыбкой. Я вспоминаю вас и люблю вас».

Всего же в музей жители Тульской области передали около 200 писем. Все эти письма станут главными экспонатами в итоговой выставке.