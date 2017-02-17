Какое давление опасно для вас?

Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции по смертности и выходу на инвалидность, поэтому мы решили пообщаться с главным кардиологом Тульской области Маратом Валиахметовым и расспросить, какое давление можно считать нормой, чем так опасно повышенное артериальное давление, какие существуют меры профилактики и как обезопасить себя и свое сердце.



Марат Валиахметов

— Марат Нафизович, чем так опасна артериальная гипертония и к каким последствиям она может привести, если ее не лечить?

— Артериальная гипертензия может привести (и очень часто приводит) к таким тяжелым осложнениям, как инсульт, стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, к нарушениям ритма сердца, ухудшению функции почек, нарушению зрения и к эректильной дисфункции у мужчин.

К сожалению, многие пациенты даже не подозревают о существующей проблеме: высокие цифры артериального давления считают индивидуальной или возрастной нормой, в связи с чем не обращаются к врачу и не получают необходимую антигипертензивную терапию.

— Каким же должно быть нормальное артериальное давление? И как понять, что пора бежать к врачу?

— Важно запомнить, что артериальной гипертензией считается стойкое повышение артериального давления выше 140/90 мм рт.ст. (для любого возраста).

У этого заболевания могут быть и дополнительные симптомы, такие как: шум в ушах, головные боли, головокружение — все это похоже на признаки переутомления, поэтому пациенты чаще вначале обращаются к неврологу, а не к кардиологу.

К сожалению, бывает и так, что диагноз человеку впервые ставит приехавший на гипертонический криз врач скорой помощи. Поэтому если вы, измерив давление, увидели цифры, превышающие границы нормы, — обратитесь за консультацией к специалисту.

— Давайте теперь поговорим о причинах возникновения гипертонии, какие действия надо и не надо совершать?

— Причин для возникновения артериальной гипертензии много. Так, если родственники страдают повышенным АД, то риск развития данного заболевания увеличивается. Хочу сказать, что для всех сердечно-сосудистых заболеваний существуют факторы риска, самые значимые из них: курение (один из самых вредных факторов), повышенный уровень «плохого» холестерина (ЛПНП, триглицериды), избыточная масса тела. Также плохо влияют на сердечно-сосудистую систему гиподинамия, злоупотребление алкоголем, постоянные стрессы, неправильное питание (фастфуд, злоупотребление жирным, жареным, соленым).Чем больше факторов, тем выше риск.

— Марат Нафизович, все знают, что нужно вести здоровый образ жизни, но на практике не у всех это получается. Что можно сделать в первую очередь самостоятельно?

— Если курите, надо бросить курить, начать правильно питаться: употреблять больше овощей и фруктов, растительных жиров (оливковое, подсолнечное, рапсовое масло), рыбу холодных морей. Ограничить потребление животных жиров, соли, сахара, не забывать, что в мясных полуфабрикатах содержится скрытый жир. Также нужно следить за массой тела, заниматься спортом, жить физически активно, очень полезны динамические нагрузки — плавание, бег.

— А самостоятельно принимать лекарственные препараты можно?

— Нет. Необходимо проконсультироваться со специалистом: выяснить причины заболевания, подобрать медикаментозную терапию. Есть одно распространенное заблуждение — это «курсовое» лечение артериальной гипертензии. Почти нет кардиологических заболеваний, при которых лекарственные препараты можно принимать курсом. Вылечить эти заболевания нельзя, можно только поддерживать постоянным приемом сердечно-сосудистых препаратов. Также часто можно увидеть пациентов с «толстыми» амбулаторными картами, в которых есть обследования «с головы до ног». Но потом выясняется, что лечиться они так и не начали: не принимают ни одного препарата.

Другая ошибка пациента — из назначенной врачом схемы он принимает что-то на свое усмотрение. Обычно изначально пациенты самостоятельно «удаляют» антихолестериновые препараты, так как их эффекта по ощущениям не заметно. А стоят они недешево.

Однако эти препараты (в адекватной дозе) на самом деле — одни из самых важных.

Важность определяется тем, что лишь 15−20% холестерина человек потребляет из пищи, остальные 80−85% синтезирует собственная печень. Именно этот процесс замедляют антихолестериновые препараты.

Еще раз повторю: категорически не рекомендуется заниматься самолечением! Необходимо регулярно посещать участкового терапевта или кардиолога и строго следовать назначениям.