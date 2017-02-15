Прыщ на подбородке? Обследуй свои гормоны
Прыщики постоянно выскакивают у вас на одном и том же месте? Это не случайно. Состояние кожи напрямую связано с работой внутренних органов. Чтобы понять причину сухости, морщин и высыпаний на лице, дерматологи и специалисты альтернативной индийской медицины составили «карту лица».
Различные зоны лица отображают состояние здоровья. Кожа, как лакмусовая бумажка, реагирует на изменения в организме. Например, в случаях возникновения проблем с кишечником или почками кожа берёт на себя дополнительную нагрузку – выводит продукты обмена веществ. И в этом случае могут появиться угри или отёчность. Этот принцип лёг в основу карты акне, то есть схему расположения прыщей на лице.
Подумайте, где обычно у вас проявляются прыщи. А список зон лица объяснит вам, какие проблемы со здоровьем могли привести к появлению акне.
Конечно, поставить диагноз по одной лишь карте прыщей было бы неправильно. Если, например, схема показала, что у вас гормональный сбой, обратитесь к врачу-эндокринологу: он назначит вам необходимые анализы и диагностики.
Кстати, распространённой причиной проблем с кожей является неправильное питание. Что делать в этом случае?
Пейте больше воды, сократите количество жиров, получаемых из магазинной выпечки.
Снизьте потребление острого, мяса, алкоголя и кофе, одновременно увеличив в рационе содержание омега-3 жирных кислот (льняное масло, грецкие орехи, авокадо и оливковое масло).
Алёна Баженов
– Возникновение угревой сыпи в той или иной степени связано с гормональным дисбалансом в организме, – говорит Алёна Баженова, эндокринолог-косметолог клиники врачебной косметологии «Л-Мед». – Когда проблемы с кожей лица не решаются наружной терапией у косметолога, стоит проконсультироваться с эндокринологом и исследовать гормональный фон. Дело в том, что от правильного баланса гормонов в организме зависит состояние сальных желёз. В свою очередь при неправильной работе сальной железы и одновременно агрессивном воздействии на них бактерий появляются проблемы с кожей.
Вскочил прыщик, и тут же хочется избавиться от него, ведь он так портит наш внешний облик. Но этого нельзя делать, так как при надавливании на поверхность кожи выходит только его часть, а всё остальное лишь глубже проникает в кожный покров, провоцируя таким образом появление всё новых и новых угрей. Такое «домашнее лечение» в большинстве случаев неэффективно и даже опасно.
– Результат может быть непредсказуемым, – продолжает Алёна Баженова. – Это может привести к активизации воспалительных процессов и дополнительному инфицированию.
Другая типичная ошибка – это самостоятельное использование наружных лекарственных средств.
Нередко человек сам выбирает и использует лекарственное средство против прыщей, но на деле оно ему совершенно не нужно. Например, различные тоники от прыщей, которые сегодня активно рекламируют. Они хороши и их можно применять, но после проведения курса лечения, назначенного доктором. Не стоит рассчитывать на их лечебное действие в стадии обострения акне. В противном случае получается, что человек возлагает на средство какие-то надежды, но никакого результата оно не даёт.
Помните! Для каждого воспаления на коже есть своё лекарство, и его вам может назначить только врач.
Я не говорю о том, что нельзя самостоятельно ухаживать за кожей лица. Наоборот, это необходимо делать. Но как именно уход должен происходить, вам должен рассказать косметолог или дерматолог, потому что в каждом отдельном случае для лечения угревой болезни используются разные наружные средства. Строго следуйте рекомендациям врача!
Лечение акне – это достаточно длительный процесс. И даже если состояние кожи улучшилось, его нельзя прерывать, – заключила Алёна Баженова.
Итак, акне чаще всего появляется из-за гормональных сбоев, заражения кожи бактериями и нарушения пищеварения. Определите причину появления прыщей, и врач поможет вам избавиться от изъянов кожи.
- Лоб. Высыпания вдоль линии роста волос означают нарушения в работе желчного пузыря. Постоянно возникающие прыщи в центре лба говорят о проблемах с кишечником, при этом верхняя половина лба отвечает за толстый кишечник, а нижняя – за тонкий. Прыщи над бровями могут быть вызваны заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- Виски. Проблемы с селезёнкой, желчным путем и желчевыводящими протоками.
- Щёки. Болезни органов дыхания. Прыщи в зоне щёк могут говорить о том, что человек живёт в среде с загрязнённым воздухом, курит или часто бывает в компании курящих людей.
- Нос и переносица. Гормональный сбой. Если прыщи часто появляются в этой зоне, проверьте работу надпочечников, яичников и щитовидной железы в первую очередь. Высыпания в этой зоне могут быть также причиной постоянных стрессов или проблем с печенью.
- Скулы. Переизбыток дрожжеподобной микрофлоры в кишечнике. Он возникает из-за употребления большого количества мучных продуктов: пирожных, сладких булочек, бутербродов. Причиной может быть и заболевание желудочно-кишечного тракта.
- Подбородок и шея. Гормональные сбои в организме. Они могут появляться на определённых этапах менструального цикла или могут говорить о нарушении в работе желёз внутренней секреции и надпочечников. Высыпания в этой зоне могут возникнуть из-за неправильного питания.