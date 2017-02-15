Прыщ на подбородке? Обследуй свои гормоны

Прыщики постоянно выскакивают у вас на одном и том же месте? Это не случайно. Состояние кожи напрямую связано с работой внутренних органов. Чтобы понять причину сухости, морщин и высыпаний на лице, ­­дерматологи и специалисты альтернативной индийской медицины составили «карту лица».

Различные зоны лица отображают состояние здоровья. Кожа, как лакмусовая бумажка, реагирует на изменения в организме. Например, в случаях возникновения проблем с кишечником или почками кожа берёт на себя дополнительную нагрузку – выводит продукты обмена веществ. И в этом случае могут появиться угри или отёчность. Этот принцип лёг в основу карты акне, то есть схему расположения прыщей на лице.

Подумайте, где обычно у вас проявляются прыщи. А список зон лица объяснит вам, какие проблемы со здоровьем могли привести к появлению акне.

Конечно, поставить диагноз по одной лишь карте прыщей было бы неправильно. Если, например, схема показала, что у вас гормональный сбой, обратитесь к врачу-эндокринологу: он назначит вам необходимые анализы и диагностики.

Кстати, распространённой причиной проблем с кожей является неправильное питание. Что делать в этом случае?

Пейте больше воды, сократите количество жиров, получаемых из магазинной выпечки.

Снизьте потребление острого, мяса, алкоголя и кофе, одновременно увеличив в рационе содержание омега-3 жирных кислот (льняное масло, грецкие орехи, авокадо и оливковое масло).



Алёна Баженов

– Возникновение угревой сыпи в той или иной степени связано с гормональным дисбалансом в организме, – говорит Алёна Баженова, эндокринолог-косметолог клиники врачебной косметологии «Л-Мед». – Когда проблемы с кожей лица не решаются наружной терапией у косметолога, стоит проконсультироваться с эндокринологом и исследовать гормональный фон. Дело в том, что от правильного баланса гормонов в организме зависит состояние сальных желёз. В свою очередь при неправильной работе сальной железы и одновременно агрессивном воздействии на них бактерий появляются проблемы с кожей.

Вскочил прыщик, и тут же хочется избавиться от него, ведь он так портит наш внешний облик. Но этого нельзя делать, так как при надавливании на поверхность кожи выходит только его часть, а всё остальное лишь глубже проникает в кожный покров, провоцируя таким образом появление всё новых и новых угрей. Такое «домашнее лечение» в большинстве случаев неэффективно и даже опасно.

– Результат может быть непредсказуемым, – продолжает Алёна Баженова. – Это может привести к активизации воспалительных процессов и дополнительному инфицированию.

Другая типичная ошибка – это самостоятельное использование наружных лекарственных средств.

Нередко человек сам выбирает и использует лекарственное средство против прыщей, но на деле оно ему совершенно не нужно. Например, различные тоники от прыщей, которые сегодня активно рекламируют. Они хороши и их можно применять, но после проведения курса лечения, назначенного доктором. Не стоит рассчитывать на их лечебное действие в стадии обострения акне. В противном случае получается, что человек возлагает на средство какие-то надежды, но никакого результата оно не даёт.

Помните! Для каждого воспаления на коже есть своё лекарство, и его вам может назначить только врач.

Я не говорю о том, что нельзя самостоятельно ухаживать за кожей лица. Наоборот, это необходимо делать. Но как именно уход должен происходить, вам должен рассказать косметолог или дерматолог, потому что в каждом отдельном случае для лечения угревой болезни используются разные наружные средства. Строго следуйте рекомендациям врача!

Лечение акне – это достаточно длительный процесс. И даже если состояние кожи улучшилось, его нельзя прерывать, – заключила Алёна Баженова.

Итак, акне чаще всего появляется из-за гормональных сбоев, заражения кожи бактериями и нарушения пищеварения. Определите причину появления прыщей, и врач поможет вам избавиться от изъянов кожи.