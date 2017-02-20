Как защитить себя от инфекций

В период, когда бушует грипп и ОРВИ, всё больше людей ходят по улице в масках. Какие опасности подстерегают нас в транспорте, магазинах, банях и бассейнах? Рассказывают тульские специалисты.

Деньги — источник инфекций. Если задуматься, сколько раз купюра меняет своего владельца — страшно станет даже самым смелым.



Руслан Джалилов

— Ежедневно на коже человека появляются микротрещины, особенно осенью, зимой и весной, — говорит Руслан Джалилов, врач-дерматолог Отделенческой больницы на станции Тула ОАО «Российские железные дороги». — Они могут возникнуть даже из-за контакта кожи с одеждой. Связано это с гипоавитаминозом и погодными условиями. Достаточно часто моими клиентами являются сотрудники банков, которые берут в руки деньги — основные разносчики бактерий. Ситуация усугубляется, если на руках работника есть порезы, например, от бумаги (такая ситуация бывает нередко).

Через не видимые человеческому глазу микротрещины, поры и проникают споры грибков.

Грибковая инвазия проявляет себя очагово: сначала изменяется структура и цвет ногтей. Они становятся ломкими, крошатся. Если инфекция поразила кожные покровы, возникает зуд, покраснение с высыпаниями. Стоит задуматься о вероятности инфицирования спорами патогенных грибов. Часто такие симптомы возникают после посещения бань и бассейнов, так как сырость — это благотворная среда для распространения вредных бактерий.

Каждый из нас обладает разной степенью опрятности. Врачи ни в коем случае не рекомендуют садиться на сиденье унитаза в общественных туалетах. Вирусы и бактерии очень комфортно живут и размножаются на стенках унитаза, а потом вместе с брызгами мочи могут попасть на незащищённые участки половых органов. А уж если женщина перед этим делала эпиляцию, то вероятность заражения повышается.

Как обезопасить себя:

Приходя домой, обязательно мойте руки.

Если ходите в общественные места (бани, бассейны), используйте только своё белье и обувь. Не присаживайтесь голым телом на скамейки.

Меньше нервничайте, организм с крепкой психикой устойчивее к инфекциям.

Употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами и растительной клетчаткой, в крайнем случае, принимайте витаминные комплексы.

Обнаружили изменение целостности кожных покровов — обратитесь к дерматологу.

В период сезонных эпидемий люди, опасаясь за своё здоровье, носят маски и используют различные противовирусные мази. Насколько это эффективно, поясняет Ольга Терехова, врач-оториноларинголог Центра здоровья и развития «РОДЭН»:



Ольга Терехова

— Маска предназначена для защиты окружающих от человека, на которого она надета. Она неплотно прилегает, работает только на выдох и не защищает самого человека ни от чего, кроме прямого попадания брызг слюны или крови. Ношение медицинской маски в обычной обстановке — в транспорте, в магазине и особенно на открытом воздухе — не очень-то помогает защититься от инфекции.

Противовирусные мази начали применять в медицинской практике очень давно, за эти годы они хорошо себя зарекомендовали. Например, оксолиновая мазь. Противовирусной активностью мазь наделяет синтезированное действующее вещество — тетраксолин. Причём негативное воздействие мазь может оказывать не только на вирусы гриппа, но и на аденовирус, и вирус простого герпеса. В период подъёма заболеваемости гриппом смазывайте дважды в день слизистую носа этой мазью. Делать это надо около 25 дней. Особенно это касается случаев, если в доме кто-то заболел.

Для того чтобы максимально обезопасить себя, необходимо придерживаться довольно простых, но действенных правил. Так, в период массового заболевания гриппом стоит ограничить посещение общественных мест. Регулярно проветривайте помещение, введите в рацион больше фруктов, чеснок.

Если заболевшие появились среди ваших родных и близких, надевайте маску, мойте руки, пользуйтесь отдельной посудой.

В общем, придерживайтесь базовых принципов гигиены.

Не забывайте мыть руки после посещения общественных мест — на поручнях и дверных ручках могут скапливаться вирусы от других людей. Если провести гигиеническую процедуру нет возможности, постарайтесь не касаться грязными руками носа, рта или глаз.

Если у вас наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура, слабость, мышечные или головные боли, насморк или кашель — немедленно обратитесь к врачу.