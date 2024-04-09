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Невролог рассказала, почему важно вовремя отпустить ребенка в самостоятельную жизнь

Невролог рассказала, почему важно вовремя отпустить ребенка в самостоятельную жизнь

Взросление ребенка — процесс абсолютно естественный. Но зачастую он проходит довольно болезненно как для самого подростка, так и для его родителей. Как принять это и пережить с минимальными потерями, рассказывает Екатерина Демьяновская, невролог, кандидат медицинских наук.

— Чем старше становится ребенок, тем больше взрослых вопросов ему приходится решать, и ориентиром, примером или антиобразцом, а также ожидаемой поддержкой для него являются мать и отец. С одной стороны, они беспокоятся, как бы чадо не натворило дел. С другой — родители постепенно осознают, что в обозримом будущем они утратят авторитет, а затем и вовсе начнут общаться с ребенком как с равным. 

Это самое подходящее время, чтобы пересмотреть отношения в семье. На практике случается, что «детоцентричные» семьи распадаются после того, как сын или дочь вырастают. И это неудивительно: в таких семьях все коммуникации строятся вокруг ребенка и его нужд. При этом супруги мало говорят друг с другом на личные темы. 

Если подростка воспитывает один родитель, то сепарация может происходить более болезненно, чем в полных семьях.

Но у этой ситуации есть и позитивная сторона: взросление ребенка — это отличная возможность переключиться на себя, влюбиться заново, освоить новую профессию или заняться тем, на что раньше не хватало времени. 

— Некоторые родители боятся отпускать ребенка. Мотивы могут быть разными — одним это кажется небезопасным, другие патологически страшатся одиночества, третьи в глубине души надеются, что повзрослевшее чадо будет всегда рядом и обеспечит отцу и матери комфортную старость. Но, как бы то ни было, сепарация, то есть отделение, должна произойти. Если этого не случится вовремя, ребенок может стать апатичным, склонным к депрессии, инертным или просто несчастным из-за того, что постоянно оглядывается на родителей и не может построить свою жизнь так, как ему хотелось бы. 

Если сепарация произошла корректно, то одиночество родителям не грозит: ребенок всегда будет возвращаться в родной дом, чтобы поделиться впечатлениями, получить поддержку и добрый совет.

А чтобы справиться со страхом одиночества, нужно заранее искать ресурсы, которые смогут наполнить жизнь смыслом и привнести в нее радость и вдохновение.

Это может быть хобби, спорт, общение с друзьями.

— Проблема нашего времени — синдром не опустевшего, а, наоборот, переполненного гнезда. Многие подростки вовсе не хотят жить самостоятельно и предпочитают оставаться под крылом у родителей. В этом случае взрослым придется взять инициативу на себя — постепенно делегировать чаду все больше обязанностей по дому, не бежать на помощь по первому зову, давая возможность справиться самостоятельно. И, безусловно, четко обозначить свою позицию — дать понять, что жизнь родителей не сводится к бесконечному обслуживанию ребенка.

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Автор:
сегодня, в 14:09 0
 
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