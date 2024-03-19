«Макар мечтает стать футболистом и строителем». Как мальчик из Тулы побеждает лейкоз

Ежегодно в Тульской области онкологические заболевания впервые диагностируются у 33–35 детей. Сейчас на учете состоит 271 ребенок с онкологическими заболеваниями. Самое распространенное среди них — лейкоз.

Эта беда пришла и в семью к маленькому туляку Макару. За месяц до постановки диагноза родители заметили, что четырехлетний мальчик стал сильнее уставать. У Макара пропало настроение, он стал менее активным. На ногах стали появляться синяки, но мама и папа не придали им большого значения.

- Макар был «вождем» среди ребят и хотел стать футболистом. Он играл в мяч, падал — синяки были обыденным делом, — вспоминает Анастасия, мама мальчика.

Родители не на шутку встревожились, когда обнаружили кровяные слюни на подушке Макара. У него начала течь кровь из носа, появились петехии. Решили сдать кровь, а на следующий день их срочно направили к гематологу.

В марте 2021 года Макар попал в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии ТДОКБ в критическом состоянии. Там же у мальчика взяли пункцию костного мозга, которая подтвердила диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

В течение двух лет мальчик проходил терапию в Тульской детской областной клинической больнице. Без трудностей не обошлось: прямо во время лечения Макар переболел ковидом. Потом, на фоне ослабленного иммунитета — двусторонней пневмонией и бронхитом.

К 2023 году лечение завершилось, и Макар начал потихоньку приходить в себя.

- Мы стали ходить на детскую площадку, он начал общаться со своими ровесниками, с другими детьми, — делится Анастасия. — У него появились друзья. Все это время Макар не мог играть с детьми и посещать места массового скопления людей, потому что его лечение угнетало иммунитет.

Казалось, все самое сложное позади. Но в сентябре 2023 года у мальчика неожиданно поднялась температура. Врачи поставили Макару ОРВИ, но родители решили не испытывать судьбу и пришли на прием к онкологу в ТОДКБ. Анализ крови показал показал высокие лейкоциты — симптом лейкоза. Макара госпитализировали в экстренном порядке.

Через несколько дней все анализы Макара подтвердили начальный рецидив заболевания. Консилиум решил, что мальчику нужна пересадка костного мозга — в этой ситуации трансплантация может дать шанс на жизнь. Надо было выяснить, кто среди близких мальчика может стать подходящим донором. Процедуру типирования помог оплатить Благотворительный фонд «ЖИВИ», который с 2016 года занимается системной поддержкой отделения онкологии, гематологии и химиотерапии ТДОКБ.

Перед пересадкой Макар прошёл тяжёлый путь: четыре блока химиотерапии и лучевую терапию.

И только 27 февраля мальчик поехал на пересадку в федеральную клинику РДКБ. Сопровождал Макара его папа — именно он оказался подходящим донором.

После пересадки костного мозга состояние Макара заметно улучшилось. Пока семья ждет полного приживления, мальчик постепенно возвращается к своим любимым занятиям.

- Макар все так же мечтает стать футболистом и строителем. Увлекается лепкой из пластилина и любит играть в видеоигры, — рассказывает Анастасия. — Мы верим в него, поддерживаем друг друга и знаем, что все победим.

Более семи лет Благотворительный фонд «ЖИВИ» улучшает условия пребывания и лечения детей в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии ТДОКБ. Отделение рассчитано на 20 койко-мест, ежегодно в нём получают лечение около 450 детей.

Фонд «ЖИВИ» вместе с семьями проходит весь путь с момента постановки диагноза до полного выздоровления. Сотрудники фонда знают, как часто во время лечения семьи вынуждены уезжать в федеральные клиники, потому что в регионе нет нужных специалистов и оборудования. На базе отделения фонд реализует долгосрочную программу, цель которой — сделать больницу более комфортным местом для детей. Фонд улучшает материально-техническую базу отделения, поддерживает высокие санитарные стандарты и создает благоприятные условия для лечения.

Чтобы продолжать поддерживать тульских детей, фонду «ЖИВИ» нужна поддержка туляков. Вся работа команды строится на пожертвованиях неравнодушных людей. Чем больше людей будет поддерживать фонд, тем больше маленьких туляков смогут получить помощь.

Поддержите детей с лейкозом — сделайте пожертвование на любую сумму на сайте фонда: https://clck.ru/39TVDF