Без маски в супермаркете: законно ли отказывают в покупках?

Всегда быть в маске – судьба моя!

В Тульской области, как и в большинстве регионов России ввели «масочный режим». Сейчас не будем обсуждать законность и целесообразность введения самого режима. Достаточно того, что губернаторы регионов издали нормативные акты, обязывающие всех носить маски, в рамках режима повышенной готовности, можно бесконечно ломать копья о том, можно так или нельзя, так или иначе, такие нормативные акты изданы и вступили в силу.



Евгений Черников.

Но граждане в России вольнолюбивые, и на улицах люди ходят кто как: кто-то в маске, кто-то без. А вот в учреждения и общественные пространствах зачастую надеть маску уже требуют.

Наиболее резонансным являются требования гипермаркетов и супермаркетов заходить в торговые залы только в маске. Набираешь полную корзину снеди в течение часа, подходишь на кассу, долго все выкладываешь на ленту, еще 15 минут ждешь очереди…

- «У Вас маска есть?».

- «Нет!».

- «Извините, мы не можем вас обслужить!»

Все вежливо, и даже сочувственно, но невероятно жаль потерянного времени! И главное, кажется совершенно незаконным.

Итак вопрос: законен ли отказ от продажи товара гражданину в связи с отсутствием маски?

Есть несколько подходов. Один– государственный, выраженный Роспотребнадзором. Носить маски – обязанность граждан (действительно обязанность, соответствующий нормативный акт издан). Соответственно отказ от ношения маски – правонарушение. И затем Роспотребнадзор туманно ссылается на ст. 10 ГК РФ, то есть подразумевает, что человек без маски осуществляет злоупотребление своими правами по отношению к магазину, а следовательно магазин вправе не исполнять своих обязательств по отношению к нему.

Логика в этих умозаключениях есть. Но об этом ниже.

Чисто юридически я, к сожалению, не могу согласиться с Роспотребнадзором, и думаю, что власти просто как обычно рассматривают закон, как «дышло» (это кстати не преувеличение, я не раз слышал эту поговорку от чиновников).

Дело в том, что в Гражданском кодексе есть статья 426. И согласно этой статье, отказ от исполнения публичного договора допускается только в одном прямо обозначенном случае, и этот случай – совсем не связан ни с какими масками (там речь идет о пассажирских перевозках). Напомню, что предложение купить товары на прилавке, это и есть публичный договор.

То есть из 426 статьи кодекса прямо следует, что не вправе продавцы магазина отказывать покупателям, в маске он или без нее.

Говорить о злоупотреблении правом в данной ситуации вряд ли возможно. Злоупотребление правом – это действия исключительно направленные на причинение вреда продавцу. То есть если бы исключительной целью гражданина в магазине было именно подойти к кассе без маски, и например, поскандалить, то можно было бы говорить о злоупотреблении правом.

Но целью граждан в магазинах все-аки является покупка товара. Следовательно, признаков злоупотребления здесь нет.

А есть стандартная ситуация, кто-то совершает административное нарушение (и это факт), и одновременно приходит в магазин. Вопрос, вправе ли продавец отказать гражданину, который совершает административное нарушение, причем не против него лично (сам-то продавец в маске, и еще часто за стеклянной перегородкой), а вообще?

На мой взгляд – нет.

С тем же успехом продавцы в мак-авто или на заправках могли бы отказывать водителям машин с затонированными передними стеклами, или тем, кто ездит летом на шипах.

Все-таки право ограничивать в правах за административные правонарушения лежит на соответствующих государственных органах, а не на магазинах. Так что с моей точки зрения, Роспотребнадзор просто «притягивает за уши» статьи закона, чтобы как-то обосновать волю властей, которая этому закону противоречит.

В тоже время, есть несколько нюансов.

Во-первых, все-таки со злоупотреблением правами не так все просто. А вправе ли продавец отказать, например сильно пьяному, или абсолютно голому человеку (бывают же эксгибиционисты)? Или, например, должен ли продавец обслуживать человека, размахивающего пистолетом, при этом не отказывающимся платить?

Да и с масками, мы представляем на месте покупателя себя – здорового и без маски (что скрывать, я и сам оказывался недавно в такой ситуации).

А представьте, если перед кассиром человек очевидно больной, кашляющий например, а у кассира есть дети, пожилые родители.

Разумеется, вполне естественно, что такой человек в условиях эпидемии представляет опасность, если не реальную (с учетом средств защиты кассира), то по крайней мере психологическую.

Так что в данной ситуации, вероятно, проблема и в том, что закон слишком категорично запрещает продавцам отказывать покупателям, и совсем не защищает как раз продавцов.

Во-вторых, надо понимать, что есть очевидная воля властей на то, чтобы маски носили все, по крайней мере в больших общественных пространствах, и в этом у властей есть консенсус и с продавцами, и с хозяевами сетей и в общем с большой частью граждан, которые боятся заболеть. Потому очевидно, что запреты в магазинах будут признаваться законными, а нормы ГК будут трактоваться очень расширительно. Хорошо это или плохо – не знаю.

Но точно знаю, что когда пойду в магазин, возьму с собой маску.