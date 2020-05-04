Фемида на карантине: чем опасно закрытие судов и как защитить свои права в период эпидемии

Не секрет, что с 19 марта начался карантин и для судов в России. И это существенно повлияло на нашу жизнь.



Евгений Черников.

Итак, 19 марта Верховный суд РФ фактически закрыл все суды на карантин, разрешив очное рассмотрение только неотложных дел. Судебные заседания 19 и 20 марта еще кое-где по России прошли и потом вовсе прекратились.

Гражданские процессы приостанавливают и переносят на будущее время. Объявленный изначально на 10 дней, «судебный карантин» продлился на весь апрель и продолжается по сей день. Очередной срок начала работы судов — 12 мая, но, разумеется, все зависит от общей ситуации, и ничто не помешает продлевать карантин еще и еще.

В чем проблема с неработающими судами? Граждане, напрямую не имеющие отношения к судопроизводству, часто скептически относятся к судам. Действительно, кому плохо от того, что пару месяцев не будет решений и заседаний?

На самом деле, плохо всем: без преувеличения можно сказать, что сегодня система Российского права сталкивается с невероятным испытанием. Попытаюсь объяснить.

Представим ситуацию: заказчик попросил юриста проверить простейший договор, так, посмотреть одним глазом. А юрист начинает предлагать километры дополнений, мотивируя это тем, что это поможет в суде. «В каком еще суде? Никто не собирается судиться!» — думает заказчик.

Но дело в том, что юрист тоже не собирается ни с кем судиться. Просто суд — это мерило исполнение всех норм и договоренностей, потому юристу так важно оценить любой, самый простой договор именно через перспективу суда.

Да, 95% договоров никогда не оказываются предметом судебного спора. Но договоры и проверка договора, соответственно, в принципе теряют смысл, если суд вообще не существует как явление. Ну какой смысл заключать даже самый простейший договор, например составлять расписку о займе, если нет инструментов принудить должника к его исполнению?

На сегодняшний день вся Россия попала в такую ситуацию. Суды, конечно, существуют, все понимают, что рано или поздно они заработают. Но беда в том, что многим нужно именно сейчас.

Должники не платят кредиторам, не оплачивают уже поставленные товары или оказанные услуги. Направить иск в суд можно, но очевидно, что суд даже не начнет рассматривать дело. Следовательно, суд и судебные расходы становятся неэффективными. Пока карантин закончится, все не оплатившие должники могут просто раствориться на просторах нашей родины.

И кому тогда будет нужно это самое судебное решение?

Кроме того, невыплаты со стороны должников часто ставят и самих кредиторов на грань выживания. То есть потом, когда суды заработают, может оказаться просто некому пользоваться «плодами победы».

Что из этого следует? Появляется спрос на «альтернативные методы решения спорных ситуаций и получения долгов». Пока рост таких тенденций, к счастью, не очень заметен в обществе, но представьте, что будет, если суды не будут работать, к примеру, год…

Так что сейчас у всех нас есть замечательная возможность увидеть, что суд - вещь невероятно важная и нужная обществу, и перефразируя Черчилля, наш суд — безусловно плох, но ничего лучше общество просто не придумало.

Но возможности, для того, чтобы пользоваться судебной защитой прямо сейчас все же есть.

судебный приказ

Во-первых, суды рассматривают дела в рамках приказного производства. Приказное производство — это форма судебного процесса, когда собственно спора о праве нет. Один гражданин должен другому денег по расписке. Срок возврата долга прошел. Претензию должник проигнорировал. Долг выглядит бесспорным. Можно писать заявление о выдаче судебного приказа.

В течение 5 дней с момента подачи заявления суд выносит судебный приказ. В арбитражном процессе — в течение 10 дней. Судебный приказ — это одновременно еще и исполнительный документ, то есть по судебный приказ подается в отдел Федеральной службы судебных приставов или в банк должника. Есть, конечно, определенные ограничения по условиям подачи заявления о судебном приказе, но по большинству простых требований, в том числе денежных, приказное производство возможно.

В арбитражном процессе приказное производство допускается при условии, что требования не превышают 500 тысяч рублей.

Правда, затем в течение 30 дней должник может вдруг отказаться признавать приказ суда, и тогда приказ будет автоматически отменен, после чего придется начинать обыкновенное исковое производство с самого начала. Недобросовестный должник, таким образом просто может затянуть процесс.

И все же приказное производство — хороший инструмент, очень актуальный в период карантина: если быстро и грамотно оформить все заявления, вероятно, даже недобросовестные должники просто не успеют принять меры, с учетом карантина и самоизоляции.

упрощенное производство

В арбитражном процессе (а теперь и в гражданском) существует институт упрощенного производства. Суть его в том, что любые категории имущественных дел суды рассматривают заочно, без участия сторон.

Стороны просто высылают в суд письменные доказательства, свои позиции, а суды выносят решения. В Арбитражном процессе упрощенное производство возможно по исковым заявлениям к юридическим лицам до 800 тысяч рублей, к индивидуальным предпринимателям — до 400 тысяч рублей.

В гражданском процессе – по исковым заявлениям до 100 тысяч рублей.

Если же должник признаёт долг (например, подтверждает гарантийным письмом), но не оплачивает, упрощенный порядок возможен вне зависимости от размера исковых требований.

В упрощенном порядке дела рассматриваются, так что на сегодняшний момент это тоже эффективный способ не ставить свои претензии к должникам в режим ожидания и инициировать судебный процесс.

пишите иск и ждите

Наконец, даже если решить ваш спор невозможно ни в рамках приказного производства, ни в рамках упрощенного, имеет смысл все равно обращаться в суд как можно раньше и не ждать, пока карантин закончится. Да, до прекращения карантина ваше дело не рассмотрят, но так всё равно будет быстрее. Особенно учитывая насколько будут загружены суды в первое время после снятия ограничений.

Так что искренне рекомендую решать споры именно в судебном порядке, при чем не откладывая на потом.

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