Как будет работать закон о запрете мата в соцсетях

Честно говоря, *Роскомнадзор* его знает, как.



Юрист Евгений Черников

О чем новые поправки?

1 февраля вступили в силу поправки к Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон дополнен статьей 10.6 «Особенности распространения информации в социальных сетях».

Появились требования к содержанию социальных сетей: что там должно быть, а чего не должно. Также законодательно закрепили юридическое определение понятия социальная сеть (раньше этого не было).

Итак, соцсеть – это любой сайт, на котором пользователь может создавать какую-либо страницу и распространять на этой странице информацию. При этом социальной сетью будет считаться только ресурс, где пишут на русском языке или на языке народов России, а также ресурс, доступ к которому ежедневно имеют более 500 000 человек.

Надо понимать, что эта поправка адресована не пользователям, а собственникам социальных сетей, это не про админов и завсегдатаев групп, к примеру «ВКонтакте», а про владельцев компании «ВКонтакте».

Итак, что же теперь обязаны делать владельцы социальных сетей? Очень и очень многое: надо беречь свой сайт, например, от распространения гостайны, от экстремизма с терроризмом, от нарушения законодательства о выборах и митингах (куда ж теперь без них!), и в том числе от мата.

Да-да, прямое требование закона — обязать собственника социальной сети не допустить распространение нецензурной брани.

Также собственники сетей обязаны производить мониторинг своего ресурса и выискивать там всяческие нарушения., а именно:

призывы к участию в несогласованных акциях;

призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и терроризму;

оскорбление государства и его символов;

сообщения в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность;

мат;

способы изготовления и использования наркотиков;

способы самоубийства и призывы к нему;

рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий.

Кого это коснется?

Имеет ли это всё отношение к обычным пользователям? Разумеется, имеет, и самое непосредственное.

Надо признать, что во всем мире, не только в России, государство всерьез схлестнулось с IT. Только что мы видели, как Facebook и Твиттер блокируют президента Америки. Нехилая такая цензура. В нашем же случае имеет место планомерная попытка подчинить государству социальные сети на российских просторах.

Пока закон не предусматривает ответственности для собственников сетей за нарушение статьи 10.6. Но ввести ответственность – дело недолгое.

Важно, что огромное количество контента в социальных сетях оказалось ненадлежащим, и собственник социальной сети, который не удаляет этот контент, теперь автоматически выходит за рамки закона. А что это значит? А значит это то, что, весьма вероятно, социальные сети начнут такой контент выдавливать, потому что никто не захочет рисковать своим бизнесом. И да, в том числе, например, выпиливать и банить за мат простых пользователей, как бы фантастично это ни звучало.

Причем государству здесь нельзя отказать в изяществе. Если бы закон просто запретил пользователю материться в социальной сети — это было бы почти неисполнимо. Ну действительно, сложно все эти крепкие слова искать, потом удалять. Да еще каждое такое удаление может стать предметом судебного спора…

Но государство обязало социальные сети самим выискивать у себя крамолу.

Если вас забанят в социальной сети из-за этого закона, это сделает не власть, это сделает собственник ресурса, то есть формально он будет прав (он же собственник и вправе устанавливать любые правила, захочет — удалит пост Дональда Трампа, захочет — удалит ваш пост).

Также весьма беспокоит обязанность собственника социальных сетей соблюдать (дословно) честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. Наше правовое бюро и ваш покорный слуга постоянно занимаются вопросами защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан, а также защитой информационных ресурсов от необоснованных жалоб. Определение того, какая информация является порочащей, — тонкий комплексный вопрос, требующий чаще всего сложного лингвистического исследования и специальной правовой квалификации.

Здесь же есть все шансы, что модераторы просто начнут рубить сплеча и сносить всё, что кажется обидным. Таким образом, мы получим жесточайшую цензуру, причем не обоснованную ничем, даже политикой. Успешно бороться с такими ограничениями на практике будет возможно, но очень сложно.

Так что эпичное соревнование IT vs РФ продолжается, империя наносит ответный удар.