Татьяна Медведева: «Мы не давимся гречкой с грудкой, не умираем в зале, но вес идет вниз!»

Еще одна неделя прошла, и вместе с ней ушли еще 2 кг. Итого за 2 недели минус 4 килограмма. Рада ли я? Очень! Тяжело ли даётся? И да, и нет.

С одной стороны, приходится всегда быть начеку и следить за тем, что попадает на тарелку, а с другой стороны это уже становится хорошей привычкой. Когда мы покупаем еду в магазинах, заказываем в ресторанах, мы даже не представляем, сколько это калорий! Лишних калорий, которые абсолютно не нужны человеку.

Во всех этих нюансах мне помог разобраться мой тренер, и теперь в магазине смотрю я не на «красивую упаковку» которой нас заманивают маркетологи, а на то, что «внутри» — на состав. Я спокойно могу пойти в кафе и выбрать те блюда, которые не принесут вреда ни здоровью, ни фигуре. И это не обязательно будет просто морковка))

Я увеличила свою физическую активность и при этом тренер не выжимает из меня «все соки», у меня нет ощущения усталости и я не выползаю без сил из зала. Наоборот, после занятий у меня прилив сил, энергии и хорошего настроения — а это не может не радовать.

Тренер дает разнообразную нагрузку — мы занимаемся и кардио, и силовыми тренировками, и МФР, и растяжкой. Это круто и не надоедает. Мне, например, очень нравится растяжка. И уже есть первые результаты.

Вообще мне нравится подход моего тренера: мы не давимся гречкой с грудкой, не умираем в тренажёрном зале, но при всем при этом вес идет вниз. Круто, что оказывается можно худеть с лёгкостью и в удовольствие!