Маргарита Шелкова: «Почему же все толстые девушки так спешат надеть обтягивающие штаны?»
Тренировки делают свое дело! Медленно, но верно мой вес снижается, сегодня уже 91,2 кг.
Теперь во время выполнения кардио (быстрая ходьба на дорожке) я умудряюсь читать электронные книги, так что понемногу приспосабливаюсь с внедрением спорта в свою жизнь. К слову, до зала нет прямого рейса, и я еще 20 минут иду пешком на тренировку, так что это получается несколько эффективнее, чем просто трястись в транспорте.
На этой неделе я узнала новое упражнение, называется «медведь», оно направлено на тренировку рук. И мы с Ириной, так как занимаемся вместе, на практике выяснили, откуда у него такое название. Просто на n-ом подходе (по 30 секунд каждый) тебе хочется зареветь во все горло, как медведь… Потому что руки уже не держат, а пресловутые 30 секунд никак не заканчиваются. К сожалению, мне трудно даются такие упражнения, где нагрузка идет в основном на руки, типа отжиманий или планки. Хотелось бы стать сильнее, и надеюсь, у меня это получится в недалеком будущем!
А теперь, переходим к рубрике ответов на вопросы)))
И раз уж всех так волнует вопрос: «Почему же все толстые девушки так спешат надеть обтягивающие штаны (легинсы)?» — я со своей стороны на него отвечу. Дело не в том, что мы пытаемся угнаться за стройными девчонками. Это и ежу понятно, что смотрятся легинсы на них эффектнее (это еще мягко сказано). Да что уж там, все мы прекрасно понимаем, что если поставить рядом девушек разной комплекции в одинаковой одежде, стройная при любом раскладе будет смотреться выигрышней.
Но дело в том, что для занятий фитнесом легинсы — это самый выигрышный вариант, так как они тянутся и повторяют движения тела. Ты не отвлекаешься постоянно, чтобы поправить или подтянуть штаны после упражнения, что было со мной на первом занятии, когда я пришла в обычных «спортивках». Еще немаловажный факт, что легинсы для фитнеса изготавливают из дышащей и влагоотводящей ткани, а это значит, что ноги не запарятся в них и тренироваться будет комфортно.
Ну и будем честными, ведь мы приходим в зал заниматься спортом, а не на фотосессию, где пригодился бы наиболее визуально приемлемый вариант одежды. А еще прическа, макияж и желательно профессиональная модель)))