Марина Жутенкова: «Я всегда могла отжаться 15 раз с прямыми ногами, куда всё это делось, куда?!»

Хорошая новость: подхожу по весу на все тренажёры.

Плохая новость: я всё ещё нуб в мире спорта.

Вторая неделя пролетела как не было. Весы опять видели и минус, и плюс (ох уж эти особенности женского организма), но по итогу -900 граммов от веса. Сейчас я вешу 94,6 кг. Хочу быстрее дойти до 93 кг, т. к. это мой пограничный вес, при превышении которого я физически чувствую себя резко хуже. К слову сказать, ачивка в виде уже сброшенных 3,8 кг облегчила утренний подъем и прибавила энергии. → level up

Сон, вода, питание без изменений. Пытаюсь осилить рыбу в меню. Начала иногда добавлять в салаты немного семян льна. Будьте осторожны и внимательны к себе при их употреблении, так как наряду с полезными свойствами у них есть и негативные последствия, особенно если имеются ограничения по здоровью. И, как говорится ещё с древности, всё есть лекарство и всё есть яд, во всём нужна мера.

К кардионагрузкам привыкла, ну как привыкла, смирилась, что они есть и должны быть в моей жизни. В современном мире многие из нас бесконечно сидят на рабочем месте у компьютера, а приходя домой, не находят времени и сил выйти на прогулку. Первое время нужно преодолевать себя.

Конечно, немного напрягает бесцельная ходьба по парку или на дорожке (я про то, что нет грани, когда должно закончиться хождение, почему оно должно закончиться и начаться и что это за дело – просто идти с разной скоростью целый час или больше. Что ты сейчас делала? — Ходила. Зачем? — Прокачивала скилл. Ха-х!).

Но ищем во всём плюсы: думаем о прекрасном и мечтаем на прогулках по парку, отдыхаем от социальной круговерти, набираемся сил и спокойствия.

Кстати, погода порадовала в конце недели и можно уже не ходить с мечтательным лицом, а ездить с обветренным.)) Стартовала я на велосипеде с маршрута в 15 км. Буду стараться не пропускать ни одного дня, если погода позволит, ну а если холод и дождь — свободная дорожка в Лиге чемпионов всегда найдётся.

Чтобы скрасить ходьбу на одном месте, слушаю музыку и подкасты, если будет у вас желание – накидайте в комментах свои плейлисты или подкасты, которые вам заходят.

Дни силовых тренировок всегда жду с воодушевлением. Приятное жжение в мышцах на последних разах, то чувство, когда ты смог — чекпоинт, мадам. → level up

Тренер Екатерина может сбить налетевшую не ко времени спесь с транспарантом «Я всё могу» и вернуть меня к состоянию нуба в конце тренировки: планка с касанием плеч попеременно руками — пресс — отжимания с колен. Отжимания, мои любимые… шесть-семь-восемь, и руки меня больше не могут поднять, позор джунглям!

Я всегда могла отжаться 15 раз с прямыми ногами, куда всё это делось, куда?! — всё в жир, бесконечный жир проблем. С этой недели к утренним упражнениям добавляю отжимания.

К моим действиям на прошедшей неделе добавилось:

1. Езда на велосипеде min 15 км.

2. Утром упражнения вакуум на пресс и лимфодренажные прыжки.

Умные весы отмечают снижение веса в основном за счёт жира, а также фиксируют прирост мышечной массы. Им можно верить-не верить. Но, чёрт возьми, сейчас это приятно.

SAVE the game…