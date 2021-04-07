Марина Жутенкова: «Еда потеряла для меня вкус. Цель всё-таки перевесила сиюминутное удовольствие»

Хорошая новость: весы начали обратный отсчёт.

Плохая новость: времени катастрофически не хватает.

На первой полной неделе проекта я столкнулась с трудностями, которые не принимала в расчёт. Мне не хватало времени на себя: выполнить все домашние задания тренера, спланировать сбалансированное питание, закупить/приготовить запланированное меню, не забыть всё съесть вовремя и с соблюдением питьевого режима и т. п.

Я трачу время на всё, кроме себя, и, привыкнув к такому режиму, я находилась в стрессе, когда приходилось что-то вычёркивать и сдвигать в своём привычном распорядке дня. Не могу сказать, что я окончательно справилась со стрессом из-за нехватки времени, но он хотя бы не зовёт меня к холодильнику.

Благодаря лекциям и подобранной информации тренера Екатерины за эту неделю я по-другому начала смотреть на пищу, которую мы употребляем. Я не люблю сладости, о чём говорила в первом посте, как о своём плюсе, но я была крайне удивлена, что в составе обычных (не сладких) продуктов есть сахар, и при моей нелюбви к сладкому я вполне себе съедала приличную порцию скрытого сахара в день.

Плюс в копилку полезных привычек:

читай состав покупаемых продуктов,

исключай продукты, в составе которых есть сахар.

В целом к питанию я стала относится как к заправке, которая необходима для дальнейшего движения. Еда потеряла для меня вкус, с ним ушли и вкусовые удовольствия. Я их заменила на удовольствие от минуса на весах и более свободной одежды. Наверное, так не у всех, но у меня нет тоски и жажды по старой еде, я довольно легко перешла на правильную пищу. Долгосрочная цель всё-таки перевесила сиюминутное удовольствие.

Немного о питьевом режиме. Первые три дня было очень тяжело, был и плюс на весах из-за задержки жидкости в организме. С четвертого дня всё нормализовалось, я рада, что ещё на одну полезную привычку в моей жизни стало больше.

Первые силовые тренировки с тренером были продуктивными: ставили правильное дыхание во время работы на тренажёрах и со свободными весами, отрабатывали технику выполнения упражнений, подобрали стартовый вес, завели дневник.

По факту оказалось, что, уже имея опыт тренировок на тренажёрах, я делаю много ошибок.

С тренером заниматься труднее), но эффективнее!

Мои действия:

1. Занятия в спортивном комплексе «Лига чемпионов» с тренером Екатериной Егоровой (групповые занятия, кардиозона, силовые тренировки).

2. Участие в марафоне от @ecotreena.

3. Сбалансированное питание в пределах 1600 ккал и питьевой режим.

4. Ежедневный сон не менее 8 часов (отход ко сну не позже 23.00).

5. Ежедневная интервальная ходьба 10 тысяч шагов с поддержанием уровня пульса в зоне жиросжигания (у каждого она своя, рассчитывается индивидуально).

6. Читаю дополнительную информацию о тренировках и питании, в том числе из комментариев к предыдущему посту, — это помогает поддерживать в себе настрой и прийти к какому-то переосмыслению для себя уже знакомых вещей.

Эти несложные к выполнению действия привели меня к -2,9 кг. за прошедшую неделю. Сейчас мой вес 95,5 кг.

Понимаю, что с каждой новой неделей/месяцем результаты будут замедляться. Но это не повод для переживаний. Всё обязательно получится!