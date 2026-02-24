9 лучших комментариев: 6 - 13 февраля

  1. Моя Слобода
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

❄️ Зима, коммунальщики и чудеса на дорогах

↢ 1.  О радикальном решении транспортных проблем ↣

Администрация прокомментировала утреннее фото с толпой на остановке

Администрация прокомментировала утреннее фото с толпой на остановке

↢ 2.  О парковке под балконами ↣

Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино

Лавина снега с крыши накрыла припаркованные автомобили в Щекино

↢ 3.  Продолжение темы от свидетеля кармы 

↢ 4.  Коротко о чистке пешеходных зон ↣

В Туле водитель повадился парковаться на тротуаре

В Туле водитель повадился парковаться на тротуаре

↢ 5.  О тайных посланиях властям ↣

За работой УК в Туле начал слежку комплекс автоматической фиксации «Дозор»

За работой УК в Туле начал слежку комплекс автоматической фиксации «Дозор»

🎭 соседи, житейская мудрость и ностальгия

↢ 6.  О современных автомобилях ↣

В Петровском водитель кроссовера обосновался у подъезда

В Петровском водитель кроссовера обосновался у подъезда

↢ 7.  О туристической привлекательности региона ↣

Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»

Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»

↢ 8.  О чужом успехе и корпоративах ↣

Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле

Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле

↢ 9.  Самый добрый совет недели ↣

Дело жизни или Газетные принты

Дело жизни или Газетные принты

сегодня, в 10:00

