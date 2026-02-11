  1. Моя Слобода
В Петровском водитель кроссовера обосновался у подъезда

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Тулячка прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» снимки, сделанные у дома №4 по ул. Маршала Полубоярова в микрорайоне «Петровский». На фото видно китайский кроссовер FAW, который припаркован на тротуаре прямо рядом с подъездом.

photo_2026-02-11_12-14-05.jpg

«Второй подъезд. Героев нужно знать…», - прокомментировала автор кадров.

photo_2026-02-11_12-14-11.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
