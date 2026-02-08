Дело жизни или Газетные принты

А у вас есть дело всей вашей жизни? Не такое, чтоб просто заниматься им время от времени, как надоест — отложил, соскучился — снова взялся? Не такое, а именно самое важное, наиглавнейшее, наилюбимейшее?

Для меня таким делом по жизни стала газета, точнее — газеты. Странным образом нет двух одинаковых — каждая газета имеет свое лицо (обложку), свой возраст (аудиторию), свои запросы (стоимость размещения рекламы) и много чего еще! Порой бывает, что газеты, как люди, стремятся быть похожими на другие, более красивые и успешные издания.

Как и у людей, им редко это удается — разве что отчасти, и далеко не у всех. Как и у людей в жизни бывает, что газета начинает жить свою лучшую жизнь, и у нее появляются дети, внуки и даже правнуки — тут уж как в реальной жизни, кому как повезёт с родителями и родственниками — учредителем и редакцией!

Как и люди, есть газеты неприхотливые и покладистые, а бывает, напротив, ершистые, с высокими запросами и амбициями…

А еще газеты иногда меняют место прописки, и переезжают по новому адресу. Думаю, в этой ситуации и самой газете, и ее коллективу — какими бы сильными они ни казались со стороны — важна поддержка верных друзей, читателей.

Не троллинг и тычки, а именно поддержка — такая же, какую газета оказывает вот уже более 30 лет всем своим читателям.

Так получилось, что я работаю из дома, удаленно. Но мыслями всегда с коллегами! Чтобы как-то визуализировать газетную полосу в повседневной жизни, заказал наволочки с принтом, сумки для белья и другие полезные мелочи. Ну, а как иначе — я же с самого рождения такой, был и буду всегда «газетной головой»!

😎