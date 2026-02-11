Администрация: «Очередь на остановке «Вознесенского» появилась из-за обрыва контактной сети»

В городской администрации прокомментировали утренний коллапс с пассажирами, которые не могли попасть в общественный транспорт на остановке «Улица Вознесенского»:

«По отчетным данным навигационно-информационной системы средний интервал прохождения всеми видами общественного транспорта данного остановочного пункта в период с 8.00 до 9.00 составил 5 — 10 мин.

В период с 7.30 до 8.56 на участке от конечного пункта «ст. Южная» до пл. Победы не осуществлялось движение троллейбусов из-за устранения обрыва контактной сети, что послужило причиной увеличенного пассажиропотока на автобусные маршруты».

Также в администрации отметили, что остановочный пункт «Улица Вознесенского» включен в схему движения следующих автобусных маршрутов: № 9, 18, 25, 26, 27А, 28, 30, 30Л, 34, 33, 35л, 38, 62, 83; троллейбусных маршрутов № 1, 2, 4, 5 общим количеством 217 ед. техники.

Эта остановка — один из востребованных пассажироемких пунктов города, расположенный вблизи крупных жилых массивов. Дополнительно на данном остановочном пункте осуществляется посадка/высадка пассажиров межрегиональных маршрутов № 114, 114К, 117, 117К, 280.

Ежедневно профильными специалистами в утренние пиковые часы осуществляется натурный мониторинг пассажиропотока данного остановочного пункта. Все пассажиры оперативно уезжают с остановки на транспорте нужного маршрута.

По состоянию на 11 февраля 2026 года выпуск на маршруты городского пассажирского транспорта обеспечен в рабочем порядке согласно установленному расписанию.

