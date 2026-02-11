  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Администрация: «Очередь на остановке «Вознесенского» появилась из-за обрыва контактной сети» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Администрация: «Очередь на остановке «Вознесенского» появилась из-за обрыва контактной сети»

Обрыв устраняли полтора часа.

Администрация: «Очередь на остановке «Вознесенского» появилась из-за обрыва контактной сети»

В городской администрации прокомментировали утренний коллапс с пассажирами, которые не могли попасть в общественный транспорт на остановке «Улица Вознесенского»:

«По отчетным данным навигационно-информационной системы средний интервал прохождения всеми видами общественного транспорта данного остановочного пункта в период с 8.00 до 9.00 составил 5 — 10 мин. 

В период с 7.30 до 8.56 на участке от конечного пункта «ст. Южная» до пл. Победы не осуществлялось движение троллейбусов из-за устранения обрыва контактной сети, что послужило причиной увеличенного пассажиропотока на автобусные маршруты».

Также в администрации отметили, что остановочный пункт «Улица Вознесенского» включен в схему движения следующих автобусных маршрутов: № 9, 18, 25, 26, 27А, 28, 30, 30Л, 34, 33, 35л, 38, 62, 83; троллейбусных маршрутов № 1, 2, 4, 5 общим количеством 217 ед. техники. 

Эта остановка — один из востребованных пассажироемких пунктов города, расположенный вблизи крупных жилых массивов. Дополнительно на данном остановочном пункте осуществляется посадка/высадка пассажиров межрегиональных маршрутов № 114, 114К, 117, 117К, 280.

Ежедневно профильными специалистами в утренние пиковые часы осуществляется натурный мониторинг пассажиропотока данного остановочного пункта. Все пассажиры оперативно уезжают с остановки на транспорте нужного маршрута.

По состоянию на 11 февраля 2026 года выпуск на маршруты городского пассажирского транспорта обеспечен в рабочем порядке согласно установленному расписанию. 
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:23 0
Другие статьи по темам
Прочее
комментарий администрация Тула транспорт
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
сегодня, в 07:00, 51 983 1
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 36 1640 -21
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 33 2288 8
Туляк спилил два дуба и получил уголовное дело
Дежурная часть
Туляк спилил два дуба и получил уголовное дело
сегодня, в 09:56, 30 1173 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
К осени в тульском поселке Плеханово достроят дом для детей-сирот с 116 квартирами
К осени в тульском поселке Плеханово достроят дом для детей-сирот с 116 квартирами
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.