7 лучших комментариев: 13 - 20 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

❄️ Снежный апокалипсис: стадия принятия

↢ 1. Коротко и по делу о ситуации на дорогах ↣

↢ 2. Сказочные решения транспортных проблем ↣

↢ 3. Призыв к ответу от тех, кто остался дома ↣

↢ 4. Ответ от любителей зимы не заставил себя ждать ↣

🐈 Коты-нелегалы и высокие технологии

↢ 5. О новых криминальных авторитетах ↣

↢ 6. И о тяжелых разговорах с питомцами ↣

↢ 7. Правила безопасности в 2026 году ↣

Опрос

Лучший комментарий - ...