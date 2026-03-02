7 лучших комментариев: 13 - 20 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
❄️ Снежный апокалипсис: стадия принятия
↢ 1. Коротко и по делу о ситуации на дорогах ↣
Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
↢ 2. Сказочные решения транспортных проблем ↣
На въезде в Тулу из-за снегопада застряла «Ласточка» из Москвы
↢ 3. Призыв к ответу от тех, кто остался дома ↣
Мощный снегопад обрушился на Тулу
↢ 4. Ответ от любителей зимы не заставил себя ждать ↣
🐈 Коты-нелегалы и высокие технологии
↢ 5. О новых криминальных авторитетах ↣
Обязательное чипирование домашних животных в Туле: в базу внесли более 1600 котов и собак
↢ 6. И о тяжелых разговорах с питомцами ↣
↢ 7. Правила безопасности в 2026 году ↣
