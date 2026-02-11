Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Тульский стилист Александр Рогов перестал вести «Модный приговор» на Первом канале после скандала с брендом Rendez-Vous, пишет «Большой город».

Два последних выпуска велись другими ведущими: артистами Валдисом Пельшем и Александром Олешко. Официально причина смены ведущей фигуры не озвучена, но СМИ связывают это с пресс-мероприятием бренда обуви Rendez-Vous, прошедшим в Куршевеле.

Пользователи соцсетей критикуют роскошный отпуск известных персон в Европе, особенно в свете кризиса и ограничений. Ранее скандал подобного масштаба вызвала голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, после которой многим участникам пришлось приносить извинения.

Сам Рогов на вопросы подписчиков отвечает лишь сердечками, оставляя комментаторов в неизвестности.