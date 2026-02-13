  1. Моя Слобода
На фоне оттепели по поручению главы администрации Тулы Ильи Беспалова в городе усилен мониторинг на предмет наличия наледи на крышах домов.

За работой УК в Туле начал слежку комплекс автоматической фиксации «Дозор»

Проверки работы УК по уборке дворов и крыш домов от наледи проводит управление по административно-техническому надзору Тулы. 

Кристина Галкина

Кристина Галкина

«В соответствии с правилами благоустройства крыши, карнизы, водосточные трубы должны своевременно очищаться от снежно-ледяных образований собственниками либо полномочными организациями.

С момента обнаружения сосулек или снежных навесов должны быть установлены индустриальные стойки, вывешены ленты со светоотражающими элементами, чтобы их было видно в темное время суток», — рассказала начальник управления по административно-техническому надзору Кристина Галкина.

Сотрудники УАТН ежедневно обходят дворы.

Кроме того, с этого года начал работать комплекс автоматической фиксации «Дозор». По утвержденным маршрутам комплекс проезжает по дворовым территориям, центральным улицам и фиксирует здания со снежно-ледяными образованиями и отсутствием ограждений.

Комплекс «Дозор» уже зафиксировал 50 нарушений. По 18 из них вынесены постановления. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

По словам Кристины Галкиной, с начала года инспекторами УАТН проведено более 2 тысяч рейдов. В ходе них было обнаружено 1495 нарушений. Управляющим компаниям выданы предписания об их устранении.

250 предписаний не исполнены. В связи с этим УК направлены уведомления о составлении протоколов по статье 19.5 КоАП РФ. Из них 184 в ближайшее время направят в суды. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. 

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:23 +1
