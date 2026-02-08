  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»

Ученый Пироговского университета Мурад Шахмарданов рассказал, чем опасна болезнь, которая передается через укусы комаров.

Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»

Вернувшись из тропического отпуска с высокой температурой и ломотой в теле, можно подумать, что это просто грипп. Однако один специфический симптом — изнурительная боль в суставах, буквально сковывающая движение, — может указывать на заражение лихорадкой чикунгунья. Об этом предупреждает профессор Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

По словам эксперта, главная опасность этого вирусного заболевания — не в высокой летальности, а в тяжелых, длящихся месяцами и даже годами, осложнениях.

«Острое течение болезни крайне тяжело переносится: температура под 40°C, сыпь и настолько сильная боль в суставах, что человек не может двигаться. Недаром с языка маконде „чикунгунья“ переводится как „тот, кто скрючился“», — поясняет Мурад Зияудинович.

Но основная угроза, по мнению профессора, наступает после острой фазы. У 30-40% переболевших развивается хронический артрит, который может серьезно ограничивать трудоспособность и качество жизни на долгие годы. Вирус запускает аутоиммунный процесс, поражающий суставы.

Особенно тяжело болезнь протекает у новорожденных, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, иногда приводя к энцефалиту или миокардиту.

Риск завоза инфекции в Россию растет вместе с популярностью тропических направлений. Однако для локальной вспышки нужен переносчик — комары рода «Aedes», известные как «тигровые».

Массовой эпидемии по всей стране не ожидается,

но Черноморское побережье Краснодарского края, Крым, Абхазия, — в зоне риска в летние месяцы.

Именно там уже фиксируется расширение ареала «тигрового комара». Если инфицированный турист приедет в такой регион в сезон активности комаров, возможна локальная передача вируса.

«Чикунгунья — это не „легкая простуда“. Это заболевание с потенциально длительным и инвалидизирующим течением. Осведомленность и настороженность — ключ к предотвращению осложнений и распространения инфекции», — резюмирует профессор Шахмарданов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
чикунгунья
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
Дежурная часть
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
сегодня, в 12:31, 73 3401 -1
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
сегодня, в 09:00, 119 2134 5
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
сегодня, в 15:24, 49 4365 2
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
Дежурная часть
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
сегодня, в 10:01, 44 7234 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД
На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД
В Новомосковске полностью восстановили дом, пострадавший от БПЛА 
В Новомосковске полностью восстановили дом, пострадавший от БПЛА 

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.