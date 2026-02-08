Профессор о пришедшей в Россию лихорадке чикунгунья: «Главная опасность не смерть, а хроническая боль и инвалидность»

Ученый Пироговского университета Мурад Шахмарданов рассказал, чем опасна болезнь, которая передается через укусы комаров.

Вернувшись из тропического отпуска с высокой температурой и ломотой в теле, можно подумать, что это просто грипп. Однако один специфический симптом — изнурительная боль в суставах, буквально сковывающая движение, — может указывать на заражение лихорадкой чикунгунья. Об этом предупреждает профессор Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

По словам эксперта, главная опасность этого вирусного заболевания — не в высокой летальности, а в тяжелых, длящихся месяцами и даже годами, осложнениях.

«Острое течение болезни крайне тяжело переносится: температура под 40°C, сыпь и настолько сильная боль в суставах, что человек не может двигаться. Недаром с языка маконде „чикунгунья“ переводится как „тот, кто скрючился“», — поясняет Мурад Зияудинович.

Но основная угроза, по мнению профессора, наступает после острой фазы. У 30-40% переболевших развивается хронический артрит, который может серьезно ограничивать трудоспособность и качество жизни на долгие годы. Вирус запускает аутоиммунный процесс, поражающий суставы.

Особенно тяжело болезнь протекает у новорожденных, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, иногда приводя к энцефалиту или миокардиту.

Риск завоза инфекции в Россию растет вместе с популярностью тропических направлений. Однако для локальной вспышки нужен переносчик — комары рода «Aedes», известные как «тигровые».

Массовой эпидемии по всей стране не ожидается,

но Черноморское побережье Краснодарского края, Крым, Абхазия, — в зоне риска в летние месяцы.

Именно там уже фиксируется расширение ареала «тигрового комара». Если инфицированный турист приедет в такой регион в сезон активности комаров, возможна локальная передача вируса.

«Чикунгунья — это не „легкая простуда“. Это заболевание с потенциально длительным и инвалидизирующим течением. Осведомленность и настороженность — ключ к предотвращению осложнений и распространения инфекции», — резюмирует профессор Шахмарданов.