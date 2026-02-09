8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Настрой недели в одной строке.
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Логика проверяющих, доведённая до идеала.
В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина
Новая спортивная дисциплина: «от уголька до печки за один день».
Краткая инструкция «как работать с населением».
Народный фольклор новой эпохи 🔥
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Про диалог УК и населения в телепатическом режиме.
В тульском правительстве назвали УК, которые хуже всех справляются с уборкой снега и наледи
Поэма о внезапностях.
Весной Тульскую область ждет бурное половодье
Злая, но точная социальная сатира.
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты
