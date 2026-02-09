  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии

8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля

8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

 1 

Настрой недели в одной строке.

Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов

Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов

 2 

Логика проверяющих, доведённая до идеала.

В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина

В Туле прокуратура не нашла опасных сосулек в доме на Плеханова, где травмировался мужчина

 3 

Новая спортивная дисциплина: «от уголька до печки за один день».

 4 

Краткая инструкция «как работать с населением».

 5 

Народный фольклор новой эпохи 🔥

Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега

Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега

 6 

Про диалог УК и населения в телепатическом режиме.

В тульском правительстве назвали УК, которые хуже всех справляются с уборкой снега и наледи

В тульском правительстве назвали УК, которые хуже всех справляются с уборкой снега и наледи

 7 

Поэма о внезапностях.

Весной Тульскую область ждет бурное половодье

Весной Тульскую область ждет бурное половодье

 8 

Злая, но точная социальная сатира.

Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 

Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты

Опрос

Лучший комментарий - ...

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
9 февраля, в 16:00 +2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
6 лучших комментариев: 23 - 30 января
6 лучших комментариев: 23 - 30 января

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.