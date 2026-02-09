8 лучших комментариев: 30 января - 6 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

↢ 1 ↣

Настрой недели в одной строке.

↢ 2 ↣

Логика проверяющих, доведённая до идеала.

↢ 3 ↣

Новая спортивная дисциплина: «от уголька до печки за один день».

↢ 4 ↣

Краткая инструкция «как работать с населением».

↢ 5 ↣

Народный фольклор новой эпохи 🔥

↢ 6 ↣

Про диалог УК и населения в телепатическом режиме.

↢ 7 ↣

Поэма о внезапностях.

↢ 8 ↣

Злая, но точная социальная сатира.

Опрос

Лучший комментарий - ...