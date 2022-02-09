ДТП с участием гуся в Одоеве: дело передали в московский суд

Будет ли «виновник» аварии ездить на заседания, пока не ясно.

7 февраля в Одоевском межрайонном суде рассмотрели дело о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Причиной аварии послужила домашняя птица.

Судом установлено, что 6 августа 2021 года автомобиль, которым управлял Хусанов, совершил наезд на внезапно появившегося на дороге гуся, принадлежащего Исмаилову.

После этого машина вылетела на встречную полосу, по которой ехал истец. Мужчина, уходя от столкновения, вылетел в кювет, после чего врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия на ремонт машины он потратил более 179 000 рублей, которые и потребовал с Хусанова и Исмаилова.

Судом установлено, что ответчики не зарегистрированы в Тульской области и в связи с этим дело будет передано в Никулинский районный суд Москвы.