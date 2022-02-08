Туляк жарил шашлык во дворе, и ему на голову упал сук с дерева: видео

Видео Вероники Огурцовой.

Очевидцы выложили пост о происшествии в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе дома № 158 по улице Кутузова. Местный житель решил пожарить шашлык на улице, и ему на голову рухнул крупный сук.

Происшествие попало на видео.

Очевидцы пишут, что ранее жители неоднократно обращались в УК «Фаворит» с просьбой провести опиловку деревьев у их дома (ответ УК здесь ):

— Исходя из ответа УК, все норм, а вот исходя из видео — наоборот. Сочувствую не совсем удачливому шашлычнику, — пишет автор видео.