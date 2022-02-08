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Туляк жарил шашлык во дворе, и ему на голову упал сук с дерева: видео
Видео Вероники Огурцовой.

Туляк жарил шашлык во дворе, и ему на голову упал сук с дерева: видео

Очевидцы выложили пост о происшествии в соцсетях.

Инцидент произошел во дворе дома № 158 по улице Кутузова. Местный житель решил пожарить шашлык на улице, и ему на голову рухнул крупный сук.
 
Происшествие попало на видео.
 

 
Очевидцы пишут, что ранее жители неоднократно обращались в УК «Фаворит» с просьбой провести опиловку деревьев у их дома (ответ УК здесь):
 
— Исходя из ответа УК, все норм, а вот исходя из видео — наоборот. Сочувствую не совсем удачливому шашлычнику, — пишет автор видео.
 
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