Видео Вероники Огурцовой.
Туляк жарил шашлык во дворе, и ему на голову упал сук с дерева: видео
Очевидцы выложили пост о происшествии в соцсетях.
Инцидент произошел во дворе дома № 158 по улице Кутузова. Местный житель решил пожарить шашлык на улице, и ему на голову рухнул крупный сук.
Происшествие попало на видео.
Очевидцы пишут, что ранее жители неоднократно обращались в УК «Фаворит» с просьбой провести опиловку деревьев у их дома (ответ УК здесь):
— Исходя из ответа УК, все норм, а вот исходя из видео — наоборот. Сочувствую не совсем удачливому шашлычнику, — пишет автор видео.
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