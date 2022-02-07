«Что бесит»: 10 поводов разозлить мастера маникюра

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Новый проект Myslo «Что бесит»: представители разных профессий рассказывают, от чего их буквально колотит на работе!

Сегодня в проекте — мастер маникюра. «На ноготочки» ходят сейчас почти все женщины и девушки. Но мало кто знает, что, оказывается, они могут легко разозлить мастера маникюра, бросив в разговоре по телефону «я у своей маникюрши». Мастер, скорее всего, промолчит. Но тем не менее знайте: его это бесит. Как и еще 10 пунктов.

1. Клиенты с детьми

Очень бесит, когда приходят с детьми. А вдвойне — если не предупреждают об этом. Начинается всегда с того, что «он тихонько посидит». Но это в первые 20 минут. Потом начинается хождение по кабинету, ребенок начинает брать с полок баночки, коробочки, бутылочки. Берет все подряд, что-то роняет или бросает. А когда устает ходить, подходит к столу и начинает задавать кучу вопросов. Девочки требуют накрасить им ногти тоже. Это жутко отвлекает от работы! Мамы же чаще всего никак на это не реагируют и обижаются на замечания.

2. Клиентки в сопровождении мужчины

Это еще хуже, чем с детьми, потому что мужик начинает каждые пять минут спрашивать: «Ну всё?», «Ну долго?». Брать с собой на маникюр мужчину — роковая ошибка! Зачем он будет сидеть в салоне? Если бы он пошел поиграть в футбол в это время, было бы лучше для всех. Я как-то спросила у одного, есть ли ему разница, какого цвета ногти у его женщины, а ему оказалось все равно. Так что раз он безразличен к результату, зачем наблюдать процесс?!

3. «Опоздуны»

Дико бесит, когда клиентки опаздывают! И мало кто сразу сообщает мастеру, что задерживается. А некоторые вообще уверены, что опоздать на маникюр — это нормально. При этом все же прекрасно знают, что записаться часто не так просто, что «свободные окошки» не всегда есть, особенно перед праздниками. А значит, подвижки во времени одного приведут к сдвигу всего последующего расписания.

Обычно, если клиентка опаздывает 3−4 раза, мы, скорее всего, с ней распрощаемся. Хотя лично у меня есть несколько клиенток — патологических «опоздунов». Зная их особенность задерживаться на час, я умышленно называю время записи на час раньше. И тогда они приходят вовремя.

4. «Ой, мне пописать…»

Раздражает, когда клиент во время маникюра все время сидит в телефоне, пишет, отвечает… Каждые 20 минут просится в туалет, разговаривает с тобой, всячески отвлекает, а когда все готово, смотрит и говорит: «Красиво, конечно, но так долго!». Конечно, долго, ты же все сделала, чтобы это было долго! Я засекала несколько раз время на маникюр с разговорами и без. Разница в 40 минут!

5. Напрягают руку, не слушают и врут

Часто клиентки устраивают «армрестлинг»: никак не могут расслабить руку, упираются.

Еще бывает, выстроишь радиальный блик, говоришь, чтобы клиентка быстрее клала руку под лампу. А она сидит на ноготки любуется. «Клади же скорее, сейчас все утечет». — «Да, да. Сейчас. А, ой, уже утекло…»

Другие, наоборот, слишком быстро и неаккуратно суют руку в лампу. Причем я слышу, как ноготь стукнулся. «Зацепила?» — «Нет-нет, все нормально». А потом оказывается, что, конечно, зацепила, и состав уже затвердел. Приходится переделывать все снова. У меня была одна клиентка, которая умудрилась зацепить все 10 ногтей…

6. «Я сама делаю маникюр — вам не доверяю»

Бесят клиенты, которые отказываются делать маникюр, а приходят только за покрытием ногтей. И говорят еще: «Я вам не доверяю, я не знаю, как вы обрабатываете инструменты». Хотя, как правило, все это в салонах в открытом доступе, и клиент может увидеть весь процесс. Вряд ли человек сам себе сделает хороший маникюр, чтобы на него можно было потом наносить покрытие. В таких случаях я не могу гарантировать, что руки будут выглядеть аккуратно, например, две недели. Еще хуже, когда приходят со своим домашним маникюром, который закончился порезами. И сделан буквально накануне. Работать на ногтях, рядом с которыми есть свежие раны, вообще нельзя.

7. «А вот мой мастер…«

Записалась клиентка в первый раз, приходит и начинает рассказывать: «А вот мой мастер делает так-то… А вот посмотрите его работы, смотрите, как красиво». Я обычно смотрю, конечно, или спокойно слушаю все эти рассказы. Но на самом деле мне неприятно и непонятно, почему же она не у своего дивного мастера сейчас?

8. Разговорчики

В целом я не против поговорить с клиентом во время работы о чем-нибудь. Главное, чтобы в душу не лезли. Ведь часто бывает: начинают с возраста, а есть ли дети, а почему еще нет? А есть ли муж, а он хочет детей? Да какая вам разница? Не хочу обсуждать личную жизнь с незнакомыми людьми!

Или, наоборот, начинают сами рассказывать какую-то жесть: какие у нее были любовники, сколько абортов сделали… Зачем мне это? Один раз такой диалог привел к тому, что я узнала, что подруга клиентки и моя подруга встречаются с одним и тем же мужчиной… Город у нас маленький, все друг друга знают. Надо же думать, кому ты что рассказываешь.

9. Зависишь от случая

Не всегда качество маникюра зависит от профессионализма мастера. Закупаешь, например, новые лаки, а среди этих лаков один оказывается бракованным. И узнаешь об этом, когда накрасила 15 рук, вернее — когда клиентки начинают звонить и сообщать, что лак отваливается. А у тебя запись на пару недель вперед… Приходится работать в выходной, чтобы переделать все.

10. «Сделайте ногти «под мою ответственность»

Так часто говорят клиенты, когда им отказываешь в маникюре из-за грибка ногтей или еще какого-то заболевания. Покрытие на ногтях и маникюр можно делать только на здоровых ногтях. Как правило, многие обижаются на совет сходить к дерматологу или подологу. Просят сделать покрытие под их ответственность. Я в таких случаях отказываю. Как можно так бездумно относиться к себе и своему здоровью?! Бесит!

Вы тоже работаете с людьми, и они вас злят? А может, вас достали начальники или постоянные проверки? А может, вы сотрудник на автоматизированном производстве, и просто вас бесит, что нет рядом людей? Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность мы гарантируем.

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