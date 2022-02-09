Ледяная глыба рухнула на 10-летнюю девочку в Туле: директор УК помещен под домашний арест

Следственным отделом по Привокзальному району Тулы СУ СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела, ? возбужденного по факту травмирования 10-летней девочки из-за падения наледи с крыши дома на ул. Полюсной. Здоровью школьницы причинен тяжкий вред, она находится в больнице.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан и взят под домашний арест? 34-летний директор управляющей компании, обслуживающий дом, откуда упала наледь.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины случившегося.