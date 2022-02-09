Ледяная глыба рухнула на 10-летнюю девочку в Туле: директор УК помещен под домашний арест
Полученные ребёнком травмы расцениваются медиками как тяжкий вред здоровью
Следственным отделом по Привокзальному району Тулы СУ СК России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела, ? возбужденного по факту травмирования 10-летней девочки из-за падения наледи с крыши дома на ул. Полюсной. Здоровью школьницы причинен тяжкий вред, она находится в больнице.
В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан и взят под домашний арест? 34-летний директор управляющей компании, обслуживающий дом, откуда упала наледь.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Следователями СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины случившегося.