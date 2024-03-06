Юной тулячке вручили щенка померанского шпица в подарок от Президента

Фото: министерства соцзащиты и труда Тульской области.

5 марта тульской школьнице передали подарок от Президента Владимира Путина. Директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №5 вручила 10-летней Таисии померанского шпица. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты Тульской области.

Сообщается, что 15 января в рамках прямой линии поступило обращение от Таисии Майковой с просьбой подарить ей щенка. Письмо девочки не осталось без внимания. Министерство направило запросы в различные благотворительные фонды, а также в комитет ветеринарии Тульской области.

Мечта юной тулячки исполнилась. Щенок поселился в новом доме с приданым: переноской, кормом и одноразовыми пеленками. Сейчас малышу два месяца, он вакцинирован. Назвали щенка Юна.