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Юной тулячке вручили щенка померанского шпица в подарок от Президента
Фото: министерства соцзащиты и труда Тульской области.

Юной тулячке вручили щенка померанского шпица в подарок от Президента

Владимир Путин осуществил мечту девочки.

5 марта тульской школьнице передали подарок от Президента Владимира Путина. Директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №5 вручила 10-летней Таисии померанского шпица. Об этом сообщает минтруда и соцзащиты Тульской области.

Сообщается, что 15 января в рамках прямой линии поступило обращение от Таисии Майковой с просьбой подарить ей щенка. Письмо девочки не осталось без внимания. Министерство направило запросы в различные благотворительные фонды, а также в комитет ветеринарии Тульской области.

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Мечта юной тулячки исполнилась. Щенок поселился в новом доме с приданым: переноской, кормом и одноразовыми пеленками. Сейчас малышу два месяца, он вакцинирован. Назвали щенка Юна.

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