  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске фура врезалась в Audi: два человека госпитализированы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На сайте тульского трогательного зоопарка разместили порно

На сайте тульского трогательного зоопарка разместили порно

Вместо информации о работе учреждения там появилось много непристойных видеороликов.

Сайт тульского трогательного зоопарка взломали. Об этом в редакцию Myslo сообщил читатель. 

— Хотел посмотреть информацию о работе зоопарка, а вместо этого наткнулся на непристойные видеоролики! Напишите, пусть заблокируют сайт. Это же безобразие — вдруг увидят дети, — пожаловался туляк.

Действительно, сайт зоопарка — в открытом доступе, его легко можно найти в поисковике. Но вместо милых животных там теперь тонны порнографии и эротики.

Снимок экрана 2024-03-03 133720.jpg

 Снимок экрана 2024-03-03 124133.jpg

Призываем контролирующие органы обратить внимание на этот вопиющий случай.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:10 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нарушениевзломали сайт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Рогожинском парке Тулы появилась площадка для занятий северной ходьбой
В Рогожинском парке Тулы появилась площадка для занятий северной ходьбой
Лучшие молодые специалисты пройдут стажировку в тульском Центре медицины катастроф
Лучшие молодые специалисты пройдут стажировку в тульском Центре медицины катастроф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.