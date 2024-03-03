На сайте тульского трогательного зоопарка разместили порно

Вместо информации о работе учреждения там появилось много непристойных видеороликов.

Сайт тульского трогательного зоопарка взломали. Об этом в редакцию Myslo сообщил читатель.

— Хотел посмотреть информацию о работе зоопарка, а вместо этого наткнулся на непристойные видеоролики! Напишите, пусть заблокируют сайт. Это же безобразие — вдруг увидят дети, — пожаловался туляк.

Действительно, сайт зоопарка — в открытом доступе, его легко можно найти в поисковике. Но вместо милых животных там теперь тонны порнографии и эротики.

Призываем контролирующие органы обратить внимание на этот вопиющий случай.