На сайте тульского трогательного зоопарка разместили порно

Сайт тульского трогательного зоопарка взломали. Об этом в редакцию Myslo сообщил читатель.
— Хотел посмотреть информацию о работе зоопарка, а вместо этого наткнулся на непристойные видеоролики! Напишите, пусть заблокируют сайт. Это же безобразие — вдруг увидят дети, — пожаловался туляк.
Действительно, сайт зоопарка — в открытом доступе, его легко можно найти в поисковике. Но вместо милых животных там теперь тонны порнографии и эротики.
Призываем контролирующие органы обратить внимание на этот вопиющий случай.