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Лучшие комментарии недели
9 лучших комментариев: 29 мая - 4 июня

9 лучших комментариев: 29 мая - 4 июня

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора мая!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма
Зураб  79
Mr.Nobody 65
Lexus 650 45
maxavto71 28
Action 25
Светлана Тульская 25
beta 20
KolxozNik 20
Volk177 20
Чебурашка71 18
ФсёБесит! 17
Sarumyan 15
Розарио Агро© 14
Den 11
Million 3
Anelle 3

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Mr.Nobody!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Туляков просят помочь в розыске преступника

 

- 2 -

В Туле на проспекте Ленина поставили новые скамейки

 

- 3 -

Москву и Тулу может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль

 

- 4 -

Тульская область заняла 74 место в экологическом рейтинге

 

- 5 -

Кушать подано:
Гречка

 

- 6 -

Туляки: Дорожники стерли «зебру» и предложили идти до перехода 2 км

 

- 7 -

1 июня: Ура, лето! Одеваемся потеплее и радуемся!

 

- 8 -

Аналитика: «Арсенал» – пятьдесят оттенков серого

 

- 9 -

Тульские коммунальщики устраняют последствия урагана

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Автор лучшего комментария недели – ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:02 +3
6 лучших комментариев: 22 - 28 мая
6 лучших комментариев: 22 - 28 мая
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