9 лучших комментариев: 29 мая - 4 июня
Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора мая!
Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:
|Myslo-люди
|Сумма
|Зураб
|79
|Mr.Nobody
|65
|Lexus 650
|45
|maxavto71
|28
|Action
|25
|Светлана Тульская
|25
|beta
|20
|KolxozNik
|20
|Volk177
|20
|Чебурашка71
|18
|ФсёБесит!
|17
|Sarumyan
|15
|Розарио Агро©
|14
|Den
|11
|Million
|3
|Anelle
|3
Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Mr.Nobody!
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Туляков просят помочь в розыске преступника
- 2 -
В Туле на проспекте Ленина поставили новые скамейки
- 3 -
Москву и Тулу может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль
- 4 -
Тульская область заняла 74 место в экологическом рейтинге
- 5 -
Кушать подано:
Гречка
- 6 -
Туляки: Дорожники стерли «зебру» и предложили идти до перехода 2 км
- 7 -
1 июня: Ура, лето! Одеваемся потеплее и радуемся!
- 8 -
Аналитика: «Арсенал» – пятьдесят оттенков серого
- 9 -
Тульские коммунальщики устраняют последствия урагана
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Автор лучшего комментария недели – ...