9 лучших комментариев: 29 мая - 4 июня

Добро пожаловать в вечерний блог лучших комментариев! Сегодня мы не только выберем лучшие комментарии недели, но и узнаем лучшего комментатора мая!

Вот такая таблица получилась после суммирования всех голосований прошлого месяца:

Myslo-люди Сумма Зураб 79 Mr.Nobody 65 Lexus 650 45 maxavto71 28 Action 25 Светлана Тульская 25 beta 20 KolxozNik 20 Volk177 20 Чебурашка71 18 ФсёБесит! 17 Sarumyan 15 Розарио Агро© 14 Den 11 Million 3 Anelle 3

Поздравляем с почётным званием лучшего комментатора Mr.Nobody!

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Автор лучшего комментария недели – ...