Туляков просят помочь в розыске преступника

По версии следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки в Рязани.

Рязанские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 135 УК РФ, по факту совершения неустановленным лицом развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.

По данным следствия, 15 марта около 10.30 неизвестный мужчина, находясь в подъезде одного из жилых домов в Рязани, совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Приметы неустановленного мужчины: на вид 25-30 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, на лице усы рыжего цвета, в момент нападения на лице были очки с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы, пальто серого цвета длиной до колен, спортивная шапка черного цвета.

В ходе расследования уголовного дела составлен композиционный портрет лица, совершившего преступление.

Следствие просит всех, кто узнал изображенного мужчину, а также располагает информацией об обстоятельствах совершения преступления сообщить об этом по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Братиславская, д. 25, Железнодорожный межрайонный следственный отдел: г. Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, телефон: 8 (4912) 96-09-63 или 02.