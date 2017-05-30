Туляки: Дорожники стерли «зебру» и предложили идти до перехода 2 км

Фото Дмитрия Дзюбина

В редакцию Myslo обратился староста деревни Прудное Николай Платонов. Он рассказал, что в пятницу, 26 мая, у остановки на Калужском шоссе был ликвидирован пешеходный переход. «Зебру» стерли дорожные рабочие. Они же демонтировали и дорожные знаки.

Николай Платонов – Дорожные рабочие мне заявили, что у «Метро» есть пешеходный переход и нужно переходить дорогу там. А он находится в двух километрах от села. Если я приехал из Тулы, то мне надо на два километра вернуться назад, а потом еще столько же пройти, чтобы безопасно перейти дорогу? Неужели идти по обочине трассы безопаснее? – возмущается Николай Платонов.

Он добавил, что пешеходный переход у остановки здесь был всегда. Николай не раз просил установить тут светофор, потому что не все автомобилисты, едущие по шоссе, притормаживают, чтобы пропустить пешеходов.

– Светофор просил, потому что каждый год пешеходы здесь даже при наличии «зебры» попадали под колеса авто. А теперь, получается, здесь вообще нельзя переходить дорогу! И что, все будут идти до «Метро»? Нет конечно! – говорит староста.

Кстати, пока Николай Платонов рассказывал корреспонденту Myslo о проблеме, к остановке подъехала маршрутка, из нее вышла бабушка с внучкой. Естественно, они не пошли по обочине дороги до пешеходного перехода, а дождавшись, когда не будет машин, перебежали на другую сторону.