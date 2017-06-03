Тульская область заняла 74 место в экологическом рейтинге
«Зеленый патруль» обнародовал очередной рейтинг российских регионов.
Общественная организация «Зеленый патруль» подвела итоги исследования российских регионов за март-май 2017 года. Его итоги отразились в экологическом рейтинге.
Самым экологически чистым регионом России стала Тамбовская область. Второе и третье места заняли республика Алтай и Алтайский край соответственно.
В конце списка - Свердловская и Челябинская область, Подмосковье и Ленинградская область.
Тульская область заняла 74-е место в рейтинге.
При составлении рейтинга учитывались состояние воздуха и воды, наличие сбросов и выбросов, активность общественных организаций и ответственность местных властей.
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