1 июня: Ура, лето! Одеваемся потеплее и радуемся!

Доброе утро! Сегодня и впрямь очень доброе - с наступлением лета всех нас! Хочется схватить чемоданчик и вот так, вот так:

А потом так:

А не вот это ваше "работать"...

Пару слов о погоде. Первые дни лета будут, мягко говоря, не очень.

Потом будет получше. Надеемся...

А вот в целом синоптики прогнозируют нам обилие теплых деньков, особенно в июле и августе. Типа, лето у нас "розовое". Подробнее здесь.

В честь наступившего наконец-то лета (безотносительно погоды) у нас фейерверк!

Авторы youtube-канала Beyond Slow Motion решили «замедлить» эффектный процесс взрыва фейерверка с помощью высокоскоростной камеры и посмотреть. что же интересного происходит за какие-то доли секунды. Посмотрим и мы:

Новости про всякие крутые штуки.

В Нью-Йорке открылся удивительный небоскреб, который прозвали Jenga tower. Действительно, напоминает популярную игру "Дженга". Только, конечно, стоит прочно и не упадет из-за рукопопости кого-то там. Авторы проекта - швейцарская студия Herzog & de Meuron.

Во французском городе Невар появилось «умное» дерево на солнечных панелях eTree, которое будет обеспечивать горожан постоянным доступом в интернет и питьевой водой. А еще под ним можно будет зарядить смартфон и просто отдохнуть в тени. Город Невар с населением в 37 000 человек, расположенный на реке Луара, стал первым в Европе, где появилась подобная технология eTree. Идея ее создания принадлежит израильской компании Sol-logic. Дизайн создавался по аналогии с деревом акации. Внутри дерева установлены скамейки, зарядные устройства от USB, LCD-экран и двухуровневый фонтан с питьевой водой с отдельным лотком для животных. Горожанам в любое время доступен Wi-Fi. А в темное время суток дерево обеспечивает городу вечернее освещение. «Листья» eTree — это огромные солнечные панели, которые обеспечивают беспрерывную работу устройства.

Американская компания Blippar разработала мобильное приложение, которое использует камеру смартфона, чтобы распознать марку и модель любого автомобиля. Что-то вроде Shazam, но для машин! Так как приложение американское, в базе данных есть лишь автомобили, которые выпускались с 2000 года по настоящее время и продавались на рынке США (вряд ли там наши ВАЗы найдутся). По снимку Blippar сообщит марку, модель, технические характеристики, годы выпуска, стоимость и даже отзывы владельцев авто. Более того, программа демонстрирует виртуальную панораму интерьера автомобиля. Сфотографировать можно не только любую машину на улице, но и постер на стене или, скажем, снимок в журнале. Blippar позволяет даже сфотографировать и опознать движущийся автомобиль — на скорости до 24 км/ч. Точность распознавания, как уверяют разработчики, составляет 97,7%. Приложение уже доступно для устройств под управлением iOS и Android.

Музыкальная пауза! Сегодня в России премьера "Чудо-женщины". Фильм расскажет о Диане Принс — воительнице с острова амазонок, которая отправилась на войну спасать мир. Сценарий картины основан на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Но речь не о сюжете, а о саундтреке. Его записала австралийская певица Sia. Песня «To be Human» записана совместно с британским музыкантом Labrinth.

Ладно, давайте и трейлер к "Чудо-женщине" посмотрим:

А еще сегодня в прокат выходят новенькие "Спасатели Малибу"! Такое точно нельзя пропустить) Девочкам - прекрасный Эфрон и не менее прекрасный "Скала". Мальчикам, соответственно, красотки в красных секси-купальниках.

Отберут ли роботы вашу работу?

Программисты Димитар Райков (Dimitar Raykov) и Мубашар Икбал (Mubashar Iqbal) взяли отчёт по глобальной роботизации производств, написанный в 2013 году социологами Карлом Бенедиктом и Майклом Осборном, извлекли из него данные о конкретных профессиях и статистику и сделали удобный сайт, с помощью которого можно быстро определить, стоит ли беспокоиться за свою работу. В отчёте, на который опирались создатели сайте, описано 702 вида занятий, поэтому велик шанс, что и ваша профессия окажется в списке. Профессии, правда, на английском - пардон.

Мы, конечно, проверили, что там по поводу журналистов. Риск того, что нас заменят роботы, составляет 11%. Это совсем немного, можно не волноваться. А вот бухгалтеры и аудиторы обречены: шанс прихода роботов на их место — 94%. Музыканты могут вообще не думать об угрозе повальной роботизации, а дорожным рабочим пора подумать о завтрашнем дне и поменять специализацию, не дожидаясь, пока роботы научатся укладывать асфальт.

Вместо своей профессии можно ввести любую другую; кнопка random example покажет случайно выбранную профессию и связанные с ней риски.

И завершаем наш утренний сабантуй классной галереей. Вот так выглядят плоды любви корги и НЕ корги. Судя по всему, корги - это ген милоты. Иначе как это объяснить: