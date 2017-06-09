6 лучших комментариев: 22 - 28 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Разыскиваются самовольные работники, засыпавшие булыжниками ямы у пятиэтажки по ул. Металлургов
- 2 -
Житель Заокского района до смерти избил собутыльника необычным предметом
- 3 -
Дорогу к поселку Птань Тульской области построят по новой технологии холодного ресайклинга
- 4 -
Тулячка разыскивает очевидцев повреждения машины
- 5 -
В Туле борются с борщевиком
- 6 -
Впервые в Туле рабочие наносят дорожную разметку с микростеклошариками
Опрос
Автор лучшего комментария - ...