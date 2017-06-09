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Лучшие комментарии недели
6 лучших комментариев: 22 - 28 мая

6 лучших комментариев: 22 - 28 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Разыскиваются самовольные работники, засыпавшие булыжниками ямы у пятиэтажки по ул. Металлургов

 

- 2 -

Житель Заокского района до смерти избил собутыльника необычным предметом

 

- 3 -

Дорогу к поселку Птань Тульской области построят по новой технологии холодного ресайклинга

 

- 4 -

Тулячка разыскивает очевидцев повреждения машины

 

- 5 -

В Туле борются с борщевиком

 

- 6 -

Впервые в Туле рабочие наносят дорожную разметку с микростеклошариками

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:42 +11
6 лучших комментариев: 15 - 21 мая
6 лучших комментариев: 15 - 21 мая
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