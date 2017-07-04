6 лучших комментариев: 5 - 11 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Алексине на берегу реки нашли фрагменты тела
- 2 -
Погода в Туле 8 июня: небольшое потепление и дождь
- 3 -
Алексей Дюмин: «Проект строительства второй очереди Восточного обвода держу на личном контроле»
- 4 -
Куда пропала тульская «катюша»?
- 5 -
«Щебёнка»! В лучших традициях Myslo
- 6 -
В Туле на улице Маргелова во дворе перевернулся «Ниссан»
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