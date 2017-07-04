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Лучшие комментарии недели
6 лучших комментариев: 5 - 11 июня

6 лучших комментариев: 5 - 11 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Алексине на берегу реки нашли фрагменты тела

 

- 2 -

Погода в Туле 8 июня: небольшое потепление и дождь

 

- 3 -

Алексей Дюмин: «Проект строительства второй очереди Восточного обвода держу на личном контроле»

 

- 4 -

Куда пропала тульская «катюша»?

 

- 5 -

«Щебёнка»! В лучших традициях Myslo

 

- 6 -

В Туле на улице Маргелова во дворе перевернулся «Ниссан»

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Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 19:15 +8
9 лучших комментариев: 29 мая - 4 июня
9 лучших комментариев: 29 мая - 4 июня
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