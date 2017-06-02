В Туле на проспекте Ленина поставили новые скамейки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле установили новые скамейки. Они расположены в зонах отдыха на участке от сквера у памятника Л.Н. Толстому до улицы Агеева.

Как сообщает пресс-служба администрации города, всего установили 10 скамеек «Ретро» длиной 1,7 метра. Ими заменили старые лавочки без спинок. Основания скамеек выполнены из чугуна, деревянные сиденья и спинки покрашены в белый цвет.

Демонтированные лавочки также будут использованы при работах по благоустройству территории Советского округа.