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В Туле на проспекте Ленина поставили новые скамейки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на проспекте Ленина поставили новые скамейки

Всего установили 10 скамеек «Ретро» длиной 1,7 метра.

В Туле установили новые скамейки. Они расположены в зонах отдыха на участке от сквера у памятника Л.Н. Толстому до улицы Агеева.

Как сообщает пресс-служба администрации города, всего установили 10 скамеек «Ретро» длиной 1,7 метра. Ими заменили старые лавочки без спинок. Основания скамеек выполнены из чугуна, деревянные сиденья и спинки покрашены в белый цвет.

Демонтированные лавочки также будут использованы при работах по благоустройству территории Советского округа.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:39 +1
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