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В кимовской семье родились четверняшки
Фото: https://rbudny.ru.

В кимовской семье родились четверняшки

Это впервые за всю историю города.

В семье кимовчан родились четверняшки. Родителями трех дочек и сына стали Эльмар Ариф оглы Аббасов и Умида Огтай кызы Асадова. Об этом пишет газета «Районные будни».

– Мы очень хотели, чтобы в семье было много детей, и надеялись, что так и будет. Как говорят друзья, это Бог наградил нас за терпение, — говорит Эльмар.

Дети родились в перинатальном центре Новогиреевского района столицы. Мама и малыши чувствуют себя хорошо. Домой возвратятся, как только дети наберут достаточный вес.

Четверняшки рождаются очень редко, это один случай на 700 тысяч беременностей, поэтому женщин с многоплодной беременностью берут на особый врачебный контроль.

Теперь в семье Эльмара и Умиды пять детей. Их старшей дочке 2,5 года. Отец семейства уже подыскивает жилье, т. к. семья ютится в съемной однушке вместе с бабушкой. 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:25 +4
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