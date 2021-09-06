Лобовое столкновение двух трамваев в Туле: пострадали четыре пассажира

Днем 6 сентября на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской в Туле столкнулись два трамвая. По предварительной информации, один из водителей неправильно «прочитал» стрелку на трамвайных путях, с помощью которой задается направление движения и осуществляется поворот.

На момент публикации новости известно о четырех пострадавших пассажирах, два их них доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.