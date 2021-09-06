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Лобовое столкновение двух трамваев в Туле: пострадали четыре пассажира

Лобовое столкновение двух трамваев в Туле: пострадали четыре пассажира

Обстоятельства ДТП выясняются.

Днем 6 сентября на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской в Туле столкнулись два трамвая. По предварительной информации, один из водителей неправильно «прочитал» стрелку на трамвайных путях, с помощью которой задается направление движения и осуществляется поворот.
 

На момент публикации новости известно о четырех пострадавших пассажирах, два их них доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 1
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 2
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 3
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 4
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 5
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 6
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 7
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 8
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 9
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 10
Лобовое столкновение двух трамваев в Туле, Фото: 11
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:40 +16
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