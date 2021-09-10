В Алексинскую районную больницу будут привлекать узких специалистов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 сентября в ходе визита в Алексин губернатор Алексей Дюмин посетил поликлинику № 6 Алексинской районной больницы.

Глава региона отметил, что на ремонт больниц, поликлиник и ФАПов, а также на закупку нового медоборудования выделяются серьезные средства. Жители Алексина просили приобрести аппарат МРТ. Теперь он появился в поликлинике и в ближайшее время начнет работать. Ранее, чтобы пройти томографию, пациентам приходилось ехать в Тулу.

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в августе в поликлинике начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Первый такой центр появился в 2019 году в Туле. По поручению Алексея Дюмина в этом году их количество увеличено вдвое. Центры также работают в Туле, Новомосковске, Щекино, Суворове и Ефремове.

Теперь жители Алексинского района с подозрением на онкозаболевание смогут пройти необходимые обследования в своей поликлинике, получить консультацию онколога и начать лечение.

Губернатор задал вопрос о планах по ремонту здания поликлиники.

И. о. главного врача Алексинской районной больницы Сергей Зверев рассказал, что здание построено в 1968 году. Последний ремонт здесь проводился в 2010-м. Сейчас ремонтируются помещения для магнитно-резонансного томографа, также ведутся работы по ремонту кровли. В 2022 году на 2-м этаже поликлиники планируется открыть Центр амбулаторной хирургической помощи. В нем будет работать операционная для проведения несложных хирургических вмешательств. Алексей Дюмин поручил подготовить необходимую документацию для того, чтобы в ближайшее время приступить к ремонтным работам.

Глава региона обратил внимание на неукомплектованность учреждения кадрами, особенно узкими специалистами.

Сергей Зверев рассказал о том, как решается кадровый вопрос. Персоналом укомплектованы все 16 фельдшерских пунктов, которые работают в структуре больницы. В 2020-2021 годах различными мерами социальной поддержки воспользовались 7 врачей и 11 медработников среднего звена.

Губернатор поручил Дмитрию Маркову проработать меры поддержки медиков: помочь им в получении жилья и предусмотреть стимулирующие выплаты.

– Для того чтобы привлечь врачей востребованных узких специальностей, нужно помочь им с жильем и обеспечить достойную заработную плату. Мы никогда не наберем специалистов, если не будем предпринимать никаких действий. Медиков обязательно нужно стимулировать, – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона осмотрел кабинет МРТ, кабинет травматолога-ортопеда и стационар.