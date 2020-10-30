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Лучшие комментарии
10 лучших комментариев: 23 - 30 октября

10 лучших комментариев: 23 - 30 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

«Он был вооружен длинным гвоздем»: парни с Косой Горы рассказали, как поймали насильника

 

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Концерт Моргенштерна в Туле 31 октября не состоится

 

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За сутки в Тульской области 104 случая коронавируса

 

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Врачи смогут слушать лёгкие туляков через мессенджеры

 

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Фестиваль Fashion Style в Туле: золото на лицо, креатив и чукчи

 

- 7 -

В Туле появится китайский агрегатор такси DiDi

 

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Россиянам запретили плавать на досках и приводить на пляжи животных

 

- 9 -

Печёночки, тоннель и рыба в бусах: Какие заставки на мониторах в редакции Myslo?

 

- 10 -

Когда в Туле появится дублер проспекта Ленина?

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:18 +2
7 лучших комментариев: 16 - 23 октября
7 лучших комментариев: 16 - 23 октября
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