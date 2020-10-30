10 лучших комментариев: 23 - 30 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Он был вооружен длинным гвоздем»: парни с Косой Горы рассказали, как поймали насильника
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Концерт Моргенштерна в Туле 31 октября не состоится
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За сутки в Тульской области 104 случая коронавируса
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Врачи смогут слушать лёгкие туляков через мессенджеры
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Фестиваль Fashion Style в Туле: золото на лицо, креатив и чукчи
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В Туле появится китайский агрегатор такси DiDi
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Россиянам запретили плавать на досках и приводить на пляжи животных
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Печёночки, тоннель и рыба в бусах: Какие заставки на мониторах в редакции Myslo?
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Когда в Туле появится дублер проспекта Ленина?
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