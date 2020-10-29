Врачи смогут слушать лёгкие туляков через мессенджеры

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2020» завершилась в Москве 23 октября. Она работала по нескольким направлениям и собрала больше 120 участников.

Тульский государственный университет на выставке представляла кафедра «Приборы и биотехнические системы» Института высокоточных систем им. В.П. Грязева.

Аспирант кафедры Алексей Макалов продемонстрировал на выставке систему электронной аускультации, разработанную в соавторстве с заведующим кафедрой Алексеем Вячеславовичем Прохорцовым и доцентом Владимиром Александровичем Смирновым.

Система предназначена для выслушивания респираторных и сердечных шумов. С ещё помощью можно производить запись аускультативных данных на флэш-карту и отрабатывать модели электронных головок стетоскопов.

Сделанную запись можно переслать по электронной почте или мессенджеру, как обычный файл.

– Система может использоваться в пульмонологии для удалённой диагностики лёгочных заболеваний. Записанные данные можно передать специалисту для последующего анализа, – рассказал Алексей Макалов. Изобретатель считает, что его детище открывает неплохие перспективы для развития телемедицины в области первичной диагностики лёгочных заболеваний.