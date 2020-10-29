новости
новости
Регистрация
Врачи смогут слушать лёгкие туляков через мессенджеры

Врачи смогут слушать лёгкие туляков через мессенджеры

Новейший прибор представили учёные ТулГУ на выставке «Интерполитех 2020».

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2020» завершилась в Москве 23 октября. Она работала по нескольким направлениям и собрала больше 120 участников.

Тульский государственный университет на выставке представляла кафедра «Приборы и биотехнические системы» Института высокоточных систем им. В.П. Грязева.

Аспирант кафедры Алексей Макалов продемонстрировал на выставке систему электронной аускультации,  разработанную в соавторстве с заведующим кафедрой Алексеем Вячеславовичем Прохорцовым и доцентом Владимиром Александровичем Смирновым.

Система предназначена для выслушивания респираторных и сердечных шумов. С ещё помощью можно производить запись аускультативных данных на флэш-карту и отрабатывать модели электронных головок стетоскопов.

Сделанную запись можно переслать по электронной почте или мессенджеру, как обычный файл.

– Система может использоваться в пульмонологии для удалённой диагностики лёгочных заболеваний. Записанные данные можно передать специалисту для последующего анализа, – рассказал Алексей Макалов. Изобретатель считает, что его детище открывает неплохие перспективы для развития телемедицины в области первичной диагностики лёгочных заболеваний.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:52 0
Другие статьи по темам
Событие
разработки учёных ТулГУновое изобретениетелемедицинановые технологиивыставка Интерполитех
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле второй день ищут 79-летнюю пенсионерку
В Туле второй день ищут 79-летнюю пенсионерку
В Туле ищут свидетелей жёсткого ДТП с участием Opel Corsa
В Туле ищут свидетелей жёсткого ДТП с участием Opel Corsa
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.