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В Туле появится китайский агрегатор такси DiDi
Фото с сайта pixabay.com.

В Туле появится китайский агрегатор такси DiDi

30 октября началась регистрация водителей.

Китайский агрегатор такси DiDi начнет работу в 15 новых городах в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя российского офиса «Диди мобилити рус». 

В конце августа сервис запущен в Казани, а с 30 октября компания начала регистрацию водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. 

Точные сроки запуска приложения для пользователей не называют, однако поясняют, что начало регистрации означает, что такси DiDi начнет работу в этих городах.

Отмечается, что комиссия для водителей повышена с 5 до 9,5%, тем не менее это все же меньше, чем у конкурентов (у «Яндекс.Такси», например, комиссия составляет около 13%).

 
 
 
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:53 +1
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