9 лучших комментариев: 30 октября - 6 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Под Тулой ВАЗ сбил двух коров
- 2 -
Ученые обнаружили новый нетипичный симптом коронавируса
- 3 -
Тату с тульской пропиской: Ольга, 24 года
- 4 -
В Туле ловили нарушителей правил парковки
- 5 -
В Тульской области военнослужащие построят пять новых мостов
- 6 -
В тульских маршрутках можно оплатить проезд банковской картой
- 7 -
Микрорайон Северная Мыза: новая дорога и 399 квартир для детей-сирот
- 8 -
Ограбил пенсионерку в Туле: преступник попал на записи камер видеонаблюдения
- 9 -
В Мясново из-за повреждения рельса встали трамваи
Опрос
Лучший комментатор - ...