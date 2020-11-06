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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 30 октября - 6 ноября

9 лучших комментариев: 30 октября - 6 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Под Тулой ВАЗ сбил двух коров

 

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Ученые обнаружили новый нетипичный симптом коронавируса

 

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Тату с тульской пропиской: Ольга, 24 года

 

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В Туле ловили нарушителей правил парковки

 

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В Тульской области военнослужащие построят пять новых мостов

 

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В тульских маршрутках можно оплатить проезд банковской картой

 

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Микрорайон Северная Мыза: новая дорога и 399 квартир для детей-сирот

 

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Ограбил пенсионерку в Туле: преступник попал на записи камер видеонаблюдения

 

- 9 -

В Мясново из-за повреждения рельса встали трамваи

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 17:37 +4
10 лучших комментариев: 23 - 30 октября
10 лучших комментариев: 23 - 30 октября
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