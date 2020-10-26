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Фестиваль Fashion Style в Туле: золото на лицо, креатив и чукчи

Фестиваль Fashion Style в Туле: золото на лицо, креатив и чукчи

В Дворянском собрании прошел восьмой всероссийский фестиваль моды и красоты, региональный полуфинал международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт».

Фестиваль Fashion Style с каждым годом набирает обороты, проходит всё ярче и масштабнее. В этом году на подиуме, который установили в Дворянском собрании, свои коллекции представили 50 дизайнеров из 24 городов России!


Дизайнер Ольга Демидова, коллекция «Сумерки» (Орел).

Fashion Style — это реальная стартап-площадка для молодых талантливых дизайнеров, которые хотят познакомить всех ценителей моды со своими коллекциями и заявить о себе на весь мир. В этом году на суд жюри свои коллекции представили дизайнеры из Тулы, Алексина, Москвы, Петрозаводска, Воронежа, Сочи, Ярославля, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и многих других городов.


Модель Анастасия Шишиморова. Коллекция Goddes of our day (боги наших дней) дизайнера Ольги Вишняковой (Москва).

Весь вечер для зрителей работали модели агентства Linda — именно они демонстрировали оригинальные, яркие наряды от молодых дизайнеров.


Коллекция Инны Гриор и Александры Черкасовой «Шелкова бородушка» (Пятигорск).

Как всегда ярко и самобытно проявили себя на фестивале дизайнеры из Тулы и Тульской области. Они представили восемь разноплановых коллекций.

Так, дизайнер Вера Беляева подготовила для фестиваля коллекцию «Зимние самоцветы».

Вера Беляева

В этом фестивале я принимаю участие с 2013 года. На создание всех коллекций меня вдохновляют мои заказчики. Я шью зимнюю одежду для девушек и женщин. Иногда получаются очень интересные модели, которые хочется показать зрителям. В работе я использую натуральный кашемир, натуральный мех, кожу. Мне очень нравятся пушистые меха: песец, рысь, куница. В последнее время люблю работать с мехом бобра и выдры. Мех водоплавающих животных очень практичный: и в дождь, и в снег вы в нем не промокнете и не замерзнете, носить такой мех можно десятилетиями.

Хочу отметить, что в своих коллекциях я часто использую ручную вышивку и вязание, чешский и японский бисер. И я работаю с лучшим мастером в Тульской области Любовью Крючковой.

Мне очень нравится атмосфера фестиваля и многие коллекции, которые здесь представили. Творчество среди молодых расцветает!

Дизайнер Оксана Рубцова также постоянный участник фестиваля. В этом году она представила коллекцию, которую создала в творческом тандеме с Анастасией Мартыновой.

Коллекцию дизайнеры назвали White eccentric (белый эксцентрик).

Оксана Рубцова

Сейчас мы создаем коллекции свадебных платьев — это доставляет наибольшее удовольствие. Одежда в этом сегменте, если круто сделана, очень дорогая. Цвет коллекции определен с самого начала — белый. Создавалась она очень долго. Фестиваль должен был состояться еще весной, но из-за пандемии сроки  перенесли. И все это время в голову приходили разные образы, а совершенству нет предела! Есть девушки со вкусом, которым тяжело подобрать что-то в магазинах, а мы креативим! В работе используем атлас, креп, фатин, вышивку.

Анастасия Мартынова

В коллекции есть одно черное платье — это такая неожиданная точка. Невесты бывают разные, некоторые не видят себя в белом, а черное платье как раз им подойдет.

В создании платья играет роль не только материал, но и их сочетание. Каждый сезон приходит что-то новое. В этом сезоне в моде лаконичность и простота.

Ангелина Табунникова представила на фестивале коллекцию «Эра водолея».

 

Ангелина Табунникова

Мои образы в коллекции — это отражение меня и моего внутреннего мира. Я по гороскопу Водолей, поэтому и коллекция называется «Эра Водолея».

С самого раннего детства я плела фенечки, занималась рукоделием. И однажды я приехала забирать бусины, опустила руки в чашу с ними и поняла, что хочу создать такую одежду, чтобы бусины были везде. Начала плести такие платья. Считаю, что жемчуг, который спрятан в раковине, подобен истине, как душа человека в его теле. Этим я и впечатлилась.

В работе я использую натуральный жемчуг, шпинель, индийское стекло. Ткань — шелк. Коллекцию я создала за полгода. Мне очень хотелось удивить всех, хотелось сделать все по максимуму. Я счастлива! И уже думаю, какими будут мои новые творения.

Анастасия Петровская, дизайнер из Алексина, представила на суд жюри и зрителей свою коллекцию «Осень в Петербурге».

Анастасия Петровская

Созданием одежды я занимаюсь уже около семи лет. У меня нет специального образования — этому искусству меня обучала мастер из Алексина.

В фестивале я принимаю участие в первый раз. На создание этой классической коллекции меня вдохновили жители Санкт-Петербурга. Я часто бываю в этом городе и вижу, какие там элегантные и стильные жители. В это время года они любят носить пальто, и я создала именно коллекцию пальто.

На ее создание у меня ушло около месяца. В работе я использую только натуральные материал: шерсть, вискозу для подкладки, мех енота. Хотя мех я не очень люблю, потому что мне нравятся четкие линии.

Я сейчас в декрете и думаю, что новую коллекцию создам в стиле Family look — когда мама и дочка одеты одинаково.

Жюри отметили специальными призами сразу несколько коллекций. Удача улыбнулась и одному дизайнеру из Тулы. Специальный приз в номинации «Вечерняя мода» получила Ангелина Табунникова.

Третье место присудили дизайнеру Тимуру Хамраеву из Москвы за коллекцию «КААМОС».

Второе место выиграла Ульяна Соколова с коллекцией Polar 90'00'90 (Орел).

Первое место и путевку на финал международного конкурса «Русский силуэт» в Москве жюри присудило коллекции Полины Гербуловой «Шепотом» (Новочеркасск).

Гран-при фестиваля жюри единогласно присудило дизайнеру из Москвы Анастасии Чернышевой. Она представила необычную коллекцию «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи».

Теперь Анастасия представит свою коллекцию на финале международного конкурса «Русский силуэт» в Москве.

А фестиваль Fashion Style попрощался с дизайнерами и зрителями до следующего года, зарядив всех позитивом, хорошим настроением и любовью к модной одежде.

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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 40
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 41
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 42
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 43
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 44
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 45
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 46
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 47
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 48
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 49
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 50
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 51
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 52
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 53
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 54
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 55
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 56
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 57
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 58
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 59
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 60
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 61
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 62
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 63
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 64
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 65
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 66
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 67
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 68
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 69
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 71
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 72
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 73
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 74
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 76
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 83
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 86
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 117
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 121
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 124
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 125
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 126
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 127
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 128
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 129
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 130
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 131
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 132
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 133
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 134
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 135
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 136
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 137
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 138
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 139
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 140
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 141
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 142
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 143
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 144
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 145
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 146
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 147
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 148
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 149
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 150
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 151
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 152
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 153
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 154
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 155
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 156
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 157
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 158
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 159
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 160
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 161
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 162
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 163
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 164
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 165
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 166
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 167
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 168
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 169
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 170
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 171
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 172
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 173
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 174
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 175
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 176
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 177
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 178
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 179
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 180
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 181
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 182
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 183
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 184
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 185
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 186
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 187
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 188
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 189
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 190
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 191
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 193
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 196
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Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 224
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 225
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 226
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 227
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 228
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 229
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 230
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 231
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 232
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 233
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 234
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 235
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 236
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 237
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 238
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 239
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 240
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 241
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 242
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 243
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 244
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 245
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 246
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 247
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 248
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 249
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 250
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 251
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 252
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 253
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 254
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 255
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 256
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 257
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 258
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 259
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 260
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 261
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 262
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 263
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 264
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 265
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 266
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 267
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 268
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 269
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 270
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 271
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 272
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 273
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 274
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 275
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 276
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 277
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 278
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 279
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 280
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 281
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 282
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 283
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 284
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 285
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 286
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 287
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 288
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 289
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 290
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 291
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 292
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 293
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 294
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 295
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 296
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 297
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 298
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 299
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 300
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 301
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 302
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 303
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 304
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 305
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 306
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 307
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 308
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 309
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 310
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 311
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 312
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 313
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 314
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 315
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 316
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 317
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 318
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 319
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 320
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 321
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 322
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 323
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 324
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 325
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 326
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 327
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 328
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 329
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 330
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 331
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 332
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 333
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 334
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 335
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 336
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 337
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 338
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 339
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 340
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 341
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 342
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 343
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 344
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 345
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 346
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 347
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 348
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 349
Восьмой фестиваль Fashion Style в Туле, Фото: 350
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:25 +1
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