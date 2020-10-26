Фестиваль Fashion Style в Туле: золото на лицо, креатив и чукчи

Фестиваль Fashion Style с каждым годом набирает обороты, проходит всё ярче и масштабнее. В этом году на подиуме, который установили в Дворянском собрании, свои коллекции представили 50 дизайнеров из 24 городов России!



Дизайнер Ольга Демидова, коллекция «Сумерки» (Орел).

Fashion Style — это реальная стартап-площадка для молодых талантливых дизайнеров, которые хотят познакомить всех ценителей моды со своими коллекциями и заявить о себе на весь мир. В этом году на суд жюри свои коллекции представили дизайнеры из Тулы, Алексина, Москвы, Петрозаводска, Воронежа, Сочи, Ярославля, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и многих других городов.



Модель Анастасия Шишиморова. Коллекция Goddes of our day (боги наших дней) дизайнера Ольги Вишняковой (Москва).

Весь вечер для зрителей работали модели агентства Linda — именно они демонстрировали оригинальные, яркие наряды от молодых дизайнеров.



Коллекция Инны Гриор и Александры Черкасовой «Шелкова бородушка» (Пятигорск).

Как всегда ярко и самобытно проявили себя на фестивале дизайнеры из Тулы и Тульской области. Они представили восемь разноплановых коллекций.

Так, дизайнер Вера Беляева подготовила для фестиваля коллекцию «Зимние самоцветы».

Вера Беляева В этом фестивале я принимаю участие с 2013 года. На создание всех коллекций меня вдохновляют мои заказчики. Я шью зимнюю одежду для девушек и женщин. Иногда получаются очень интересные модели, которые хочется показать зрителям. В работе я использую натуральный кашемир, натуральный мех, кожу. Мне очень нравятся пушистые меха: песец, рысь, куница. В последнее время люблю работать с мехом бобра и выдры. Мех водоплавающих животных очень практичный: и в дождь, и в снег вы в нем не промокнете и не замерзнете, носить такой мех можно десятилетиями. Хочу отметить, что в своих коллекциях я часто использую ручную вышивку и вязание, чешский и японский бисер. И я работаю с лучшим мастером в Тульской области Любовью Крючковой. Мне очень нравится атмосфера фестиваля и многие коллекции, которые здесь представили. Творчество среди молодых расцветает!

Дизайнер Оксана Рубцова также постоянный участник фестиваля. В этом году она представила коллекцию, которую создала в творческом тандеме с Анастасией Мартыновой.

Коллекцию дизайнеры назвали White eccentric (белый эксцентрик).

Оксана Рубцова Сейчас мы создаем коллекции свадебных платьев — это доставляет наибольшее удовольствие. Одежда в этом сегменте, если круто сделана, очень дорогая. Цвет коллекции определен с самого начала — белый. Создавалась она очень долго. Фестиваль должен был состояться еще весной, но из-за пандемии сроки перенесли. И все это время в голову приходили разные образы, а совершенству нет предела! Есть девушки со вкусом, которым тяжело подобрать что-то в магазинах, а мы креативим! В работе используем атлас, креп, фатин, вышивку.

Анастасия Мартынова В коллекции есть одно черное платье — это такая неожиданная точка. Невесты бывают разные, некоторые не видят себя в белом, а черное платье как раз им подойдет. В создании платья играет роль не только материал, но и их сочетание. Каждый сезон приходит что-то новое. В этом сезоне в моде лаконичность и простота.

Ангелина Табунникова представила на фестивале коллекцию «Эра водолея».

Ангелина Табунникова Мои образы в коллекции — это отражение меня и моего внутреннего мира. Я по гороскопу Водолей, поэтому и коллекция называется «Эра Водолея». С самого раннего детства я плела фенечки, занималась рукоделием. И однажды я приехала забирать бусины, опустила руки в чашу с ними и поняла, что хочу создать такую одежду, чтобы бусины были везде. Начала плести такие платья. Считаю, что жемчуг, который спрятан в раковине, подобен истине, как душа человека в его теле. Этим я и впечатлилась. В работе я использую натуральный жемчуг, шпинель, индийское стекло. Ткань — шелк. Коллекцию я создала за полгода. Мне очень хотелось удивить всех, хотелось сделать все по максимуму. Я счастлива! И уже думаю, какими будут мои новые творения.

Анастасия Петровская, дизайнер из Алексина, представила на суд жюри и зрителей свою коллекцию «Осень в Петербурге».

Анастасия Петровская Созданием одежды я занимаюсь уже около семи лет. У меня нет специального образования — этому искусству меня обучала мастер из Алексина. В фестивале я принимаю участие в первый раз. На создание этой классической коллекции меня вдохновили жители Санкт-Петербурга. Я часто бываю в этом городе и вижу, какие там элегантные и стильные жители. В это время года они любят носить пальто, и я создала именно коллекцию пальто. На ее создание у меня ушло около месяца. В работе я использую только натуральные материал: шерсть, вискозу для подкладки, мех енота. Хотя мех я не очень люблю, потому что мне нравятся четкие линии. Я сейчас в декрете и думаю, что новую коллекцию создам в стиле Family look — когда мама и дочка одеты одинаково.

Жюри отметили специальными призами сразу несколько коллекций. Удача улыбнулась и одному дизайнеру из Тулы. Специальный приз в номинации «Вечерняя мода» получила Ангелина Табунникова.

Третье место присудили дизайнеру Тимуру Хамраеву из Москвы за коллекцию «КААМОС».

Второе место выиграла Ульяна Соколова с коллекцией Polar 90'00'90 (Орел).

Первое место и путевку на финал международного конкурса «Русский силуэт» в Москве жюри присудило коллекции Полины Гербуловой «Шепотом» (Новочеркасск).

Гран-при фестиваля жюри единогласно присудило дизайнеру из Москвы Анастасии Чернышевой. Она представила необычную коллекцию «Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи».

Теперь Анастасия представит свою коллекцию на финале международного конкурса «Русский силуэт» в Москве.

А фестиваль Fashion Style попрощался с дизайнерами и зрителями до следующего года, зарядив всех позитивом, хорошим настроением и любовью к модной одежде.