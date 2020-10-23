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7 лучших комментариев: 16 - 23 октября

7 лучших комментариев: 16 - 23 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Новые коронавирусные ограничения в Тульской области: 10 самых важных вопросов

 

- 2 -

Министр здравоохранения Тульской области: «Молитвы о медиках и людях, переносящих недуги, очень помогают»

 

- 3 -

Мама пропавшей в Богородицке школьницы: «Дочь не сбегала из дома с возлюбленным, ей угрожали!»

 

- 4 -

Туляк отвлекся во время движения и насадил Audi Q7 на забор

 

- 5 -

Жертвами насильника стали две сотрудницы тульской клининговой компании

 

- 6 -

Туляки смогут сдать на переработку электрохлам

 

- 7 -

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