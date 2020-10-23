7 лучших комментариев: 16 - 23 октября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Новые коронавирусные ограничения в Тульской области: 10 самых важных вопросов
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Министр здравоохранения Тульской области: «Молитвы о медиках и людях, переносящих недуги, очень помогают»
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Мама пропавшей в Богородицке школьницы: «Дочь не сбегала из дома с возлюбленным, ей угрожали!»
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Туляк отвлекся во время движения и насадил Audi Q7 на забор
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Жертвами насильника стали две сотрудницы тульской клининговой компании
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Туляки смогут сдать на переработку электрохлам
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Кто мы: Myslo подвел итоги большого опроса пользователей
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