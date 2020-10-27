«Он был вооружен длинным гвоздем»: парни с Косой Горы рассказали, как поймали насильника

Все началось с того, что компания увидела, как в кустах прячется подозрительный человек.

Мужчину, которого подозревают в нападении на двух женщин, поймали четверо жителей Косой Горы. Один из них поделился с корреспондентом Myslo подробностями задержания.

По словам молодого человека, он вместе с друзьями пошел к своему другу. Тот вышел и сообщил, что в кустах неподалеку от дома прячется какой-то очень подозрительный человек. Компания направилась в ту сторону, посветила фонарем и в этот момент незнакомец побежал.

«Мы прямо были уверены, что это насильник, которого все ищут. У одного из наших была в руках стеклянная бутылка, он бросил ее в этого человека, тот упал и мы его сразу задержали. Еще у него было оружие — он держал в руке длинный гвоздь, но мы его выбили. После этого сразу вызвали полицию», — рассказал Алексей Н.

Напомним , подозреваемый Юрий Дворянчиков был наконец-то задержан вечером 26 октября. По нашей информации, его допросят уже в ближайшее время. Мужчине 49 лет, он ранее судим по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Преступления были совершены 20 октября. По информации Myslo, злоумышленник оформил вызов в две квартиры и сначала надругался над одной жертвой, а через некоторое время над второй. Именно поэтому женщины (одной 37 лет, второй 33) не могли помочь друг другу и оказать преступнику сопротивление.