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6 лучших комментариев: 18 - 25 марта

6 лучших комментариев: 18 - 25 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Туле хулиганы украли с вывески букву Z и фотографировались на машинах

 

- 2 -

Тульские следователи завели Telegram-канал

 

- 3 -

Безработный туляк украл у соседки 30 кг сахара и чайник

 

- 4 -

В Туле выросла конкуренция за рабочие места

 

- 5 -

С 1 апреля в России взлетит цена на продукцию Nestle и Unilever

 

- 6 -

В Туле упавший с 4-го этажа мужчина сам вернулся обратно в квартиру

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:32 +1
7 лучших комментариев: 11 - 18 марта
7 лучших комментариев: 11 - 18 марта
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