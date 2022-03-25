6 лучших комментариев: 18 - 25 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле хулиганы украли с вывески букву Z и фотографировались на машинах
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Тульские следователи завели Telegram-канал
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Безработный туляк украл у соседки 30 кг сахара и чайник
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В Туле выросла конкуренция за рабочие места
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С 1 апреля в России взлетит цена на продукцию Nestle и Unilever
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В Туле упавший с 4-го этажа мужчина сам вернулся обратно в квартиру
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